Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемГлушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат». Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России, – написал Глушаков в своем Инстаграме.
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Глушаков рассказал об эмоциях после первого гола за «Ахмат»

Sport24.ru12:56

Глушаков отметился голом (почти) из центрального круга и вообще сделал дубль в Кубке. Кстати, в ворота Реброва

Матч ТВвчера в 13:20

Президент ФК «Ахмат»: «Мы продолжаем борьбу за трофей»

Чеченская Республика Сегодня05:20

«Ахмат» — «Луч» — 5:1, интервью с Денисом Глушаковым о голах и «Ахмате»

Чемпионатвчера в 16:49

Глушаков повторил гол Станковича Нойеру – загрузил «Лучу» с центра поля

Sports.ruвчера в 15:33

Первый гол Глушакова за «Ахмат». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 13:29

«Рад забить первые голы за «Ахмат». Глушаков — о дубле в Кубке

Спорт-Экспресс10:58
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Мойка78 11:00
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В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
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В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.
Российская газета 02:37
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Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
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Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
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Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
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Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
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Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru вчера в 21:51
Футбол

Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов

Lenta.ru 13:09
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МИА «Россия сегодня» обвинило литовский новостной портал Ekspertai в клевете и потребовало извинений после сообщения, что агентство финансирует терроризм и отмывает деньги.
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Шоу-бизнес

Дочь Навки и Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию

Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию.
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Футбол

Ибрагимович заявил о возвращении в Испанию

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Происшествия

Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Армия и оружие

ИГ подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
RT на русском 11:35
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
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Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
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Армия и оружие

Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
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Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
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В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

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Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

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Появилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту

Путь из Москвы в Симферополь займет больше суток.
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Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

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«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Футбол

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Президент РФ получил регионам до 10 января разработать свои программы по модернизации первичного звена и принять их до 1 июля.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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