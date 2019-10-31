Футбол
Спорт день за днемГлушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат». Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России, – написал Глушаков в своем Инстаграме.
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Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.
Российская газета 02:37
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 12:42
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Общество
«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год
"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Экономика
Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru вчера в 21:51
Политика
«Россия сегодня» потребовало у литовского издания извинений за клевету
МИА «Россия сегодня» обвинило литовский новостной портал Ekspertai в клевете и потребовало извинений после сообщения, что агентство финансирует терроризм и отмывает деньги.
РБК 14:38
Шоу-бизнес
Дочь Навки и Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию
Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию.
МК-Спорт 04:29
Футбол
Ибрагимович заявил о возвращении в Испанию
РБК 29 октября в 08:02
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
RT на русском 11:35
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
ТАСС 15:04
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Транспорт
Появилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту
Путь из Москвы в Симферополь займет больше суток.
РИА Новости Крым 06:48
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Футбол
«Ливерпуль» и «Арсенал» забили десять голов на двоих
LiveSport.ru вчера в 17:37
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда 00:35
Политика
Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения
Президент РФ получил регионам до 10 января разработать свои программы по модернизации первичного звена и принять их до 1 июля.
ИА Городские вести. Волгоград 12:46