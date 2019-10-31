Футбол
Спорт день за днемГлушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат». Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России, – написал Глушаков в своем Инстаграме.
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Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
RT на русском 01:42
Экономика
Долговая нагрузка россиян подскочила до максимума с 2012 года
Совокупная долговая нагрузка населения РФ по всем видам кредитов достигла на 1 октября 2019 года 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на презентацию, представленную руководителем департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветой Даниловой.
Росбалт вчера в 07:00
Армия и оружие
Турция передала России 18 пленных сирийских военных
Как следует из сообщения турецкого минобороны в Twitter, военных, задержанные 29 октября к юго-востоку от города Рас эль-Айн, переданы в "результате координации с властями Российской Федерации".
РИА Новости вчера в 21:47
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Наука
Кардиологи объяснили, как сердце предупреждает о развитии рака
Кардиологи из клиники Майо в Соединенных Штатах провели длительное исследование, чтобы выяснить, каким образом сердце предупреждает человека о развитии онкологии в организме.
iReactor вчера в 01:15
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у Danske Bank
ЦБ уточняет, что лицензию аннулировали по требованию самого банка, так как его акционер принял решение ликвидировать организацию.
BFM.ru 03:37
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Общество
Задержан охранник, пропустивший убийцу с ножом в детсад в Нарьян-Маре
Задержан охранник, который спокойно пропустил в детский сад "Сказка" Дениса Поздеева — убийцу шестилетнего Кирилла.
Life.ru 05:30
Общество
Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Происшествия
Голунов пришел в суд в бронежилете
Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
Lenta.ru 04:36
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери
На фотографии, которой поделилась девушка, запечатлены три поколения знаменитой семьи: сама Алла Вербер, ее мама и дочь Катя.
Телепрограмма вчера в 23:02
Общество
Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве
«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.
РБК 05:33
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Игры
«Самая смелая игра Кодзимы». Журналисты оценили Death Stranding
Журналисты пишут, что Death Stranding — «самая смелая игра в карьере Хидэо Кодзимы», но отмечают, что её большой проблемой остается «слишком простой геймплей».
CyberSport.ru 03:50
Технологии
Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+
Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
ТАСС 04:37
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами
Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
Союзное Вече вчера в 11:04
Кино
Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Дни24 вчера в 10:08
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Экономика
На Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа
На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа.
Газета.Ru 04:32
Политика
МИД РФ сообщил о нехватке времени для выработки нового договора о СНВ
«Уже очевидно, что за оставшееся время (срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года) мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену», — заявил Леонтьев в ходе дискуссии о будущем стратегических ядерных вооружений в треугольнике «США — Россия — КНР», его слова приводит «Интерфакс».
REGNUM 05:24