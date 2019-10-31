Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат». Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России, – написал Глушаков в своем Инстаграме.

Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»

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