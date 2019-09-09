Футбол
Sport.ruГлушаков сможет сыграть с «Ростовом»
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков восстановился после травмы. Теперь хавбек сможет вернуться на поле. Как сообщает пресс-служба грозненцев, Глушаков может сыграть с "Ростовом" в ближайшем туре РПЛ.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:33, Вашингтон
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
Осипов получает почти 90% на выборах губернатора Забайкалья
Парламентская газета 14:09
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Происшествия
В Финляндии потерпел крушение сверхлегкий самолет
На западе Финляндии в городе Эура потерпел крушение сверхлегкий самолет. Пилоту небольшого воздушного судна удалось спастись.
Комсомольская правда 16:23
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Авто
Hyundai модернизировала удешевленный аналог кроссовера Kona
Компания Hyundai обновила компактный кроссовер Encino. Новинку презентовали в рамках стартовавшего накануне моторшоу в Чэнду.
Новые автомобили вчера в 22:48
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья американского штата Джорджия, судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Армия и оружие
Военные США и Украины проведут наблюдательный полет над территорией РФ
Наблюдатели из США и Украины проведут наблюдательный полет над Россией на этой неделе, пишет газета «Красная звезда».
Известия 19:29
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Политика
Памфилова заявила о завершении голосования на выборах
Выборы завершились на всей территории России, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 14:45
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета 08:21
Недвижимость
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место.
Коммерсантъ 18:41
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Политика
На выборах главы Алтая проголосовали более 12% избирателей
Свыше 12% избирателей проголосовали за первые два часа на избирательных участках в республике Алтай, где выбирают главу региона, это больше показателей 2014 года, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Дмитрий Степанов.
РИА Новости 01:46
Теннис
Сафин о шансах Медведева в финале US Open и превосходстве над Надалем
RT на русском 09:30
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика
Путин и Макрон провели телефонные переговоры
ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
ТАСС 13:18
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском 18:51
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Кино
«Джокер» победил на Венецианском кинофестивале
Гран-при «Золотой лев» получил кинокомикс Тодда Филипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Фонтанка.Ру вчера в 16:16
Автоспорт
Леклер стал победителем «Гран-при Италии», Квят сошел с трассы
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем «Гран-при Италии». Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Спорт-Экспресс 10:28
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47