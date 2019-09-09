Футбол

Sport.ruSport.ruГлушаков сможет сыграть с «Ростовом»

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Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков восстановился после травмы. Теперь хавбек сможет вернуться на поле. Как сообщает пресс-служба грозненцев, Глушаков может сыграть с "Ростовом" в ближайшем туре РПЛ.
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Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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