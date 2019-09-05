Футбол

Sport24.ruSport24.ruГлушаков: «„Спартак“ стал похож на яблоню, в которую залезли черви»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, выступавший ранее в «Спартаке», отреагировал на слова бывшего тренера красно-белых Аттилы Мальфатти. Итальянский специалист заявил, что Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров ничего бы не выиграли без Массимо Карреры, поскольку являются средними игроками.
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Глушаков: «„Спартак“ стал похож на яблоню, в которую залезли черви»

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Глушаков сравнил «Спартак» с червивой яблоней

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