Футбол
Sport24.ruГлушаков: «„Спартак“ стал похож на яблоню, в которую залезли черви»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, выступавший ранее в «Спартаке», отреагировал на слова бывшего тренера красно-белых Аттилы Мальфатти. Итальянский специалист заявил, что Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров ничего бы не выиграли без Массимо Карреры, поскольку являются средними игроками.
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Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Здоровье
Продолжительность жизни россиян увеличилась
Vologda-poisk.ru вчера в 23:30
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Общество
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Культура
Художники представили мозаичные тимпаны для главного храма ВС РФ
Художники представили мозаичные композиции "Святая великомученица Варвара", "Святой Андрей Первозванный", "Святой Александр Невский", "Святой пророк Илия", а также мозаичные паруса "Святой евангелист Марк", "Святой евангелист Матфей", "Святой евангелист Лука", "Святой евангелист Иоанн", каждый высотой более десяти метров.
Интерфакс Религия вчера в 08:21
Происшествия
Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре
RT на русском вчера в 22:58
Экономика
ФНС перестанет блокировать счета за незначительные долги
ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги.
Право.ру 02:33
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
4 сентября стало известно, что руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы, на котором должны были рассматриваться вопросы, касающиеся попыток влияния на дела РФ извне.
Известия вчера в 23:54
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Здоровье
Андрей Бочаров посетит с рабочей поездкой Советский район Волгограда
Московский Комсомолец 00:00
Гаджеты
В октябре Intel выпустит более быстрые процессоры для десктопов: Core i9-9900KS и Cascade Lake-X
В октябре будут анонсированы 5-гигагерцевый восьмиядерник Core i9-9900KS, а также новое семейство чипов HEDT-класса Cascade Lake-X.
3DNews вчера в 14:02
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Политика
Власти Гонконга частично уступили протестующим
Лам перечислила все пять требований протестующих, одним из которых является проведение независимого расследования действий полиции по подавлению демонстраций.
Независимая газета вчера в 12:02
Армия и оружие
Появление американских войск в Польше объяснили политикой России
Растущее число американских военнослужащих на территории Польши связано с политикой России.
Lenta.ru вчера в 18:04
Энергетика
Иностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе
Иностранные компании пока не высказали заинтересованности в инвестиционных проектах на шельфе Арктики.
Российская газета вчера в 20:06
Общество
Греф заявил о необходимости «убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Единоборства
Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье
Sportbox.RU вчера в 11:19
Происшествия
В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей
РИА Новости 01:21
Общество
Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка
В Италии соцслужбы конфисковали у россиянки 5-летнего ребенка.
Газета.Ru 01:12
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50