Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГлушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева. А также рассказал о своих впечатлениях от кавказской свадьбы в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«На Кавказе даже на свадьбе можно потренироваться». Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Матч ТВ07:31

Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Спорт-Экспресс03:49

Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе футболиста «Ахмата» Митришева

RT на русском06:42

«Все мышцы проработал». Глушаков зажигательно станцевал лезгинку на свадьбе у одноклубника

Sport24.ru05:52

Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Metaratings05:45

Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Чемпионат05:24

«На Кавказе даже на свадьбе можно потренироваться». Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Sportbox.RU07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Общество

Россия приняла решение по полетам на курорты Египта

Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:18
Футбол

«Торпедо» уступило «Армавиру» и проиграло второй матч подряд в ФНЛ

"Армавир" на своем поле одержал победу над московским "Торпедо" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 10:03
Единоборства

Дацик одержал первую победу после выхода из тюрьмы

Вячеслав Дацик, боец MMA из России, ранее отсидевший срок в тюрьме, смог победить кикбоксера Андрея Кирсанова.
Discover24 06:34
Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Чемпионат 09:45
Гаджеты

Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

Актуальные Новости 14 ноября в 08:21
Политика

Украинские военные подняли флаги США в Донбассе

BFM.ru 11:47
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли мост около университета

РИА Новости 10:09
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Политика

Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну

Известия 11:34
Футбол

Португалия вышла в финальную часть Евро-2020

Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.
Российская газета 11:33
Политика

Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике

БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
RT на русском 14 ноября в 13:54
Политика

Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов

РИА Новости 11:23
Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Политика

В Тбилиси протестующие повесили замок на ворота парламента

RT на русском 09:41
Происшествия

В уфимской больнице из бабушки высыпались сотни тысяч рублей

В городскую больницу №8 в Уфе доставили бабушку, из которой высыпались сотни денежных купюр - всего медработники насчитали почти триста тысяч рублей.
КП - Уфа 12:11
Армия и оружие

Турция обвинила курдов в освобождении 800 террористов в Сирии

Минобороны Турции обвинило курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) в освобождении более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии.
Евразия Daily 10:36
Происшествия

В Рязанской области потерпел крушение военный беспилотник

В Рязанской области вблизи многоквартирного жилого дома потерпел крушение беспилотный военный авиационный комплекс «Орион», сообщил 16 ноября следователь по особо важным делам московского межрайонного следственного управления СКР на транспорте Сергей Бубенев.
REGNUM вчера в 10:26
Общество

Вильфанд предупредил о «необычно высоком» давлении в Москве

Ранее синоптики рассказали о дате начала климатической зимы в Москве.
RT на русском 07:29
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК 09:30
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс вчера в 14:11
Происшествия

В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
РИА Новости 09:26
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Общество

На следующей неделе в Петербург придет похолодание

На предстоящей неделе петербуржцев ждет похолодание. Оно наступит в пятницу, 22 ноября.
Телеканал Санкт-Петербург 09:11
Общество

ФК «Тюмень» объявил конкурс на лучшего кота

Тюменские известия 15 ноября в 13:03
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко

По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
RuNews24.ru 02:20
Общество

На аукционе в Москве продали картину Шагала за 10 млн рублей

ТАСС 08:04
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 15 ноября в 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Магомед Абуязидович Митришев
Российский футболист
Российский футболист, нападающий «Ахмата».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное