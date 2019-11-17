Футбол
Спорт-ЭкспрессГлушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева. А также рассказал о своих впечатлениях от кавказской свадьбы в Instagram.
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Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Экономика
Государство ограбит пенсионеров почти на 370 млрд рублей
Как заявил глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, в следующем, 2020 году власти снова не планируют повышать пенсии работающим пенсионерам.
Политика
В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Шоу-бизнес
Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской
Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны могут представлять опасность для пользователей
Эксперты нашли скрытую угрозу в бюджетных смартфонах на ОС Android.
Теннис
Циципас впервые в карьере выиграл итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас впервые в карьере выиграл итоговый турнир года, в финале в 3-х сетах переиграв австрийца Доминика Тима - все решил нервный тайбрейк.
Политика
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Происшествия
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
Суд постановил арестовать водителя грузового автомобиля, участвовавшего в ДТП в Агинском районе Забайкальского края, в результате которого погибли семь человек.
Политика
Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на парня в центре Екатеринбурга
Вечером, 17 ноября в Екатеринбурге у магазина «Пятерочка», который расположен на улице Куйбышева, 21 молодого парня ударили ножом.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Общество
Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин
На границе Ирана с Ираком ограничили переход людей, и все из-за иранских протестов против роста цен на бензин.
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Общество
В хабаровском аэропорту некоторые рейсы задерживаются из-за метели
Рейсы в несколько городов и поселений задерживаются в хабаровском аэропорту из-за непогоды, накрывшей дальневосточные регионы.
Армия и оружие
В Тайбэе сообщили о китайском авианосце в Тайваньском проливе
Минобороны Тайваня заявило, что первый китайский авианосец собственного производства вошел в сопровождении сторожевых кораблей в Тайваньский пролив, его сопровождали американские и японские корабли.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Почему россияне перестали закрывать кредиты досрочно Способность заемщиков гасить долг досрочно снизилась из-за роста финансовой нагрузки, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
Космос
Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе
Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Единоборства
Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту
Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Экономика
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.