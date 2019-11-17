Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГлушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева. А также рассказал о своих впечатлениях от кавказской свадьбы в Instagram.
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Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

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