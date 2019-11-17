Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева. А также рассказал о своих впечатлениях от кавказской свадьбы в Instagram.

Экономика Государство ограбит пенсионеров почти на 370 млрд рублей Как заявил глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, в следующем, 2020 году власти снова не планируют повышать пенсии работающим пенсионерам.

Политика В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.

Теннис Циципас впервые в карьере выиграл итоговый турнир ATP Греческий теннисист Стефанос Циципас впервые в карьере выиграл итоговый турнир года, в финале в 3-х сетах переиграв австрийца Доминика Тима - все решил нервный тайбрейк.

Политика Китайские СМИ рассказали о слабых местах России Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

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Единоборства Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.

Фигурное катание Медведева представила новый показательный номер в Москве Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.

Политика Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».