Общество
Inc-news.ruГлушаков требует 200 млн рублей от бывшей супруги
Денис Глушаков, ранее входивший в состав российской сборной и столичного «Спартака», продолжает судебную тяжбу со своей экс-супругой Дарьей. 32-летний футболист грозненского клуба «Ахмат» на днях подал иск в суд к бывшей жене о защите чести и достоинства.
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с чего всё началось
Футболист "Ахмата" и бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков обратился в суд с требованием взыскать со своей бывшей жены Дарьи более 204 миллионов рублей, рассказал РИА Новости представитель девушки Сергей Жорин.РИА Новости07:55
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