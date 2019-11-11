Общество

Inc-news.ruInc-news.ruГлушаков требует 200 млн рублей от бывшей супруги

Денис Глушаков, ранее входивший в состав российской сборной и столичного «Спартака», продолжает судебную тяжбу со своей экс-супругой Дарьей. 32-летний футболист грозненского клуба «Ахмат» на днях подал иск в суд к бывшей жене о защите чести и достоинства.
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с чего всё началось

Глушаков через суд требует взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей

Футболист "Ахмата" и бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков обратился в суд с требованием взыскать со своей бывшей жены Дарьи более 204 миллионов рублей, рассказал РИА Новости представитель девушки Сергей Жорин.
РИА Новости07:55

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Стало известно, сколько Глушаков захотел отсудить у жены

Life.ru12:37

Жорин: не знаю, откуда Глушаков взял сумму иска. Может, баню арендовал на 10 лет

Чемпионат09:26

Глушаков через суд требует взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей

РИА Новости07:55

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Sport24.ru09:46

Футболист Денис Глушаков подал в суд на бывшую жену

РБК06:22

Адвокат: «Глушаков требует возместить ему 201 миллион рублей из-за видео из бани»

Спорт-Экспресс10:27

«Очень хочет денег»: Глушаков подал иск против экс-жены на 204 млн рублей

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:07, Ашберн
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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