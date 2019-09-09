РПЛ
Бомбардир.руГлушаков восстановился после травмы и готов сыграть с «Ростовом»
Как сообщает пресс-служба грозненцев, хавбек восстановился после повреждения мышцы задней поверхности бедра и уже тренируется в общей группе. Глушаков стал игроком «Ахмата» летом этого года, перейдя на правах свободного агента из «Спартака».
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Глушаков тренируется в общей группе и готовится сыграть против «Ростова»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:22
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Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
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В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
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В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
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Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
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Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
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Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
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Общество
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос на 4,5 процента
Товарооборот между Россией и Китаем с января по август этого года вырос на 4,5 процента в годовом исчислении, следует из сообщения Главного таможенного управления КНР.
Российская газета вчера в 03:22
Политика
Оппозиционеры получают 21 из 45 мест в Мосгордуме
По последним данным, КПРФ в Мосгордуме получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три.
Коммерсантъ 00:52
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Футбол
Минфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах
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Чемпионат 02:39
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
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Зеленский заявил о договоренности с Путиным о прекращении войны
Возможно, официальное заявление еще готовится. Но по словам Владимира Зеленского он договорился о прекращении конфликта на Донбассе.
Аргументы недели 07 сентября в 10:45
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Теннис
Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.
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Nintendo запатентовала «гибкие» контроллеры Joy-Con для Switch
Компания Nintendo подала в США заявку на патент «гибких» контроллеров к консоли Switch. Об этом 9 сентября сообщил портал Enganget.
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В Свердловской области назначили нового начальника главка МВД
3 ноября 2016 года полковник полиции Александр Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области - начальника полиции.
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Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости вчера в 16:17
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Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
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Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
ТК Звезда 02:14
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Алексей Текслер выиграл губернаторские выборы в Челябинской области
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«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Chevrolet Niva
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