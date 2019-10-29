Футбол

Sports.ruSports.ruГлушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»

«Ахмат» играет против «Луча» (5:1) в 1/8 финала Олимп Кубка России. Полузащитник грозненцев Денис Глушаков забил первые голы за клуб.
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Президент ФК «Ахмат»: «Мы продолжаем борьбу за трофей»

Чеченская Республика Сегодня05:20

«Ахмат» — «Луч»: есть ли интрига?

Все про Спорт ру29 октября в 08:23

Первый гол Глушакова за «Ахмат». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 13:29

Глушаков отметился голом (почти) из центрального круга и вообще сделал дубль в Кубке. Кстати, в ворота Реброва

Матч ТВвчера в 13:20

«Ахмат» — «Луч» — 5:1, интервью с Денисом Глушаковым о голах и «Ахмате»

Чемпионатвчера в 16:49

Глушаков повторил шедевр Станковича Нойеру: подловил вратаря и забил парашютом с 40 метров

Sport24.ruвчера в 14:30

Глушаков повторил гол Станковича Нойеру – загрузил «Лучу» с центра поля

Sports.ruвчера в 15:33
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Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
РИА Новости 08:57
Происшествия

При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек

Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
REGNUM 08:50
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Происшествия

Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья

Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга.
РБК 09:32
Общество

Россияне назвали самые счастливые сферы работы

Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Происшествия

Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек

Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Известия 02:03
Хоккей

Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ

Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МедиаКорСеть вчера в 06:39
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума

Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Piter.tv 07:26
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала маленького сына от Тимати на видео

Анастасия Решетова на видео показала поклонникам своего маленького сына от рэп-исполнителя Тимати.
Актуальные Новости 04:52
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Экономика

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов 31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят мероприятия по проверке структур, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.
Коммерсантъ 08:44
Армия и оружие

Турция передаст России 18 пленных сирийских военных

Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Газета.Ru 09:46
Музыка

Максим Фадеев назвал главную причину закрытия своего лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев пояснил причины, по которым лейбл MALFA расторг контракты со всеми артистами.
Газета.Ru 09:42
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Происшествия

На востоке Москвы загорелся склад с автомобильной резиной

РИА Новости 08:52
Политика

Венгрия применила вето против декларации НАТО по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине, пишет Hungary Today.
Московский Комсомолец вчера в 08:15
Происшествия

Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Наука

Создана квантовая батарея, которую почти невозможно разрядить

Чтобы понять, как можно осуществить реализацию проекта, исследовательская группа изучила модель квантовой сети с высокой структурной симметрией как платформу для хранения энергии.
SciencePop 01:35
Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Квартиры-студии площадью 11,1 и 11,6 кв. м фигурируют в проектах новых домов в столичных районах Западное Дегунино и Нижегородский соответственно.
Коммерсантъ 09:15
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa 01:34
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 03:07
Игры

Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении

Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.
Игромания.ру 06:00
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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