«Ахмат» играет против «Луча» (5:1) в 1/8 финала Олимп Кубка России. Полузащитник грозненцев Денис Глушаков забил первые голы за клуб.

Глушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»

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Общество Россияне назвали самые счастливые сферы работы Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Хоккей Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Экономика ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов 31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят мероприятия по проверке структур, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.

Армия и оружие Турция передаст России 18 пленных сирийских военных Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Политика Венгрия применила вето против декларации НАТО по Украине Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине, пишет Hungary Today.

Наука Создана квантовая батарея, которую почти невозможно разрядить Чтобы понять, как можно осуществить реализацию проекта, исследовательская группа изучила модель квантовой сети с высокой структурной симметрией как платформу для хранения энергии.