Футбол
Sports.ruГлушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»
«Ахмат» играет против «Луча» (5:1) в 1/8 финала Олимп Кубка России. Полузащитник грозненцев Денис Глушаков забил первые голы за клуб.
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Глушаков повторил шедевр Станковича Нойеру: подловил вратаря и забил парашютом с 40 метров
Sport24.ruвчера в 14:30
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Общество
В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО
Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости 00:14
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Футбол
Сульшер: «Рэшфорд забил со штрафного в стиле Роналду»
Оба гола "красных дьяволов" были забиты Маркусом Рэшфордом.
Soccer.ru вчера в 20:59
Политика
Владимир Путин прибыл в Калининград
В Калининград с рабочим визитом вечером в среду, 31 октября 2019 года, прибыл Президент РФ Владимир Путин*.
Русский Запад 03:23
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Общество
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Игры
Стартовал финальный этап ЗБТ Halo: Reach на PC
Игромания.ру вчера в 02:45
Культура
Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters
Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
ТАСС вчера в 10:45
Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
РИА Новости 03:37
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
Сегодня, 30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4.
Тарантас Ньюс вчера в 06:41
Политика
Путин рассказал о сокращении числа абортов в стране
Президент России Владимир Путин заявил, что количество сделанных в этом году абортов сократилось.
УтроNews 06:42
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считает важным День народного единства
Почти 70% россиян считают важным праздник День народного единства 4 ноября, половина из них поясняет, что такой праздник сплачивает жителей России.
Дума ТВ 06:22
Происшествия
СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме
Центральным аппаратом СК РФ завершено расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников одного из детдомов в Челябинской области, о которых стало известно после передачи детей в приемные семьи.
Российская газета вчера в 12:10
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
"В двух новых проектах в районах Западное Дегунино (север Москвы - ИФ) и Нижегородский (на юго-востоке столицы - ИФ) в продаже появились студии площадью 11,1 кв.м и 11,6 кв.м.", - пишут специалисты агентства недвижимости.
Интерфакс 04:45
Здоровье
Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России
РБК 28 октября в 03:42
Здоровье
Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах
В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
Газета.Ru 04:48
Общество
Peugeot и Fiat Chrysler договорились о слиянии
Интерфакс 03:26
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47