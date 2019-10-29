«Ахмат» играет против «Луча» (5:1) в 1/8 финала Олимп Кубка России. Полузащитник грозненцев Денис Глушаков забил первые голы за клуб.

Глушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»

Все про Спорт ру

Общество В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Общество Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Владимир Путин прибыл в Калининград В Калининград с рабочим визитом вечером в среду, 31 октября 2019 года, прибыл Президент РФ Владимир Путин*.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.

Политика Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Культура Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".

Политика Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Политика Путин рассказал о сокращении числа абортов в стране Президент России Владимир Путин заявил, что количество сделанных в этом году абортов сократилось.

Кино Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».

Общество ВЦИОМ: большинство россиян считает важным День народного единства Почти 70% россиян считают важным праздник День народного единства 4 ноября, половина из них поясняет, что такой праздник сплачивает жителей России.

Происшествия СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме Центральным аппаратом СК РФ завершено расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников одного из детдомов в Челябинской области, о которых стало известно после передачи детей в приемные семьи.

Общество Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве "В двух новых проектах в районах Западное Дегунино (север Москвы - ИФ) и Нижегородский (на юго-востоке столицы - ИФ) в продаже появились студии площадью 11,1 кв.м и 11,6 кв.м.", - пишут специалисты агентства недвижимости.

Здоровье Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.