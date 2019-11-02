РПЛ

Матч ТВМатч ТВГлушаков выйдет в стартовом составе «Ахмата» в матче с «Динамо»

Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» определились с составами команд на матч 15-го тура РПЛ.
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Глушаков выйдет в стартовом составе «Ахмата» в матче с «Динамо»

Матч ТВ05:57

Динамо и Ахмат объявили стартовые составы

Bobsoccer05:33

«Динамо» — «Ахмат»: команды объявили стартовые составы

Спорт-Экспресс05:40

«Динамо» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru05:39

«Динамо» — «Ахмат»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Чемпионат05:38

Глушаков выйдет в стартовом составе «Ахмата» в матче с «Динамо»

Sportbox.RU05:57

«Динамо» представило видео-превью перед матчем с «Ахматом»

Soccer.ru02:24
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Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия

В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке

Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Интерфакс 05:40
Происшествия

Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Газета.Ru 03:17
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Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
ТАСС 06:57
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Общество

Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре

На следующей неделе в столичный регион придет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, сообщает сайт "Метеовести".
Российская газета 07:15
Происшествия

Пьяная российская школьница разгромила дом топором

В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.
Lenta.ru 07:03
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Общество

В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Культура

Мартиросян высмеял Светлакова за слова о цензуре

Ранее Сергей Светлаков высказал мнение, что «Прожекторперисхилтон» закрыли в 2012 году из-за того, что редакторы не позволяли ведущим шутить на все темы.
Культуромания 31 октября в 10:20
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Музыка

Участник Евровидения провалил слепые прослушивания на шоу «Голос»

Народные новости 06:39
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Киберспорт

Blizzard анонсировала Diablo IV

Компания Blizzard анонсировала игру Diablo IV, опубликовав девятиминутный геймплейный трейлер.
News.ru вчера в 14:39
Наука

Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии

Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.
Известия 31 октября в 07:09
Происшествия

СК начал проверку после крупного пожара в Кемерове

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара, который произошел в субботу в двух производственно-складских помещениях в Кемерове.
ТАСС 00:59
Армия и оружие

30 лет назад самолет впервые сел на палубу ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

В рамках празднования 30-летия первой посадки самолёта на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на Северном флоте состоится военно-историческая конференция.
Мурманский вестник вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Симоньян поделилась трогательным семейным фото

SM News вчера в 13:13
Политика

Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ

Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.
ТАСС вчера в 18:31
Происшествия

В Бурятии военный спас из огня семью с детьми

При пожаре в частном доме в Бурятии военнослужащий спас семью с двуми маленькими детьми, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу военного округа.
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика

Орешкин прокомментировал торговое соглашение между США и Китаем

Торговое соглашение между США и Китаем стабилизирует ситуацию в мировой экономике, но краткосрочно, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
РИА Новости 04:41
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала наследника экс-короля Малайзии

Недавно в Сети появился видеоролик, на котором запечатлен наследник Фариса Мухаммада V, бывшего ранее королем Малайзии, и «Мисс Москвы-2015» Оксаны Воеводиной, – Исмаил Леон.
Bimru.ru 04:11
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Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Наука

Служба сверхточного времени: самый крутой хронометр в мире

В новой модификации физикам удалось понизить шум тепловых колебаний и вдвое увеличить точность измерений.
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Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
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