РПЛ
Матч ТВГлушаков выйдет в стартовом составе «Ахмата» в матче с «Динамо»
Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» определились с составами команд на матч 15-го тура РПЛ.
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Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Происшествия
В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Происшествия
Больше 30 детей отравились в отеле в Казани
Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Здоровье
Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
Общество
Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре
На следующей неделе в столичный регион придет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, сообщает сайт "Метеовести".
Происшествия
Пьяная российская школьница разгромила дом топором
В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Культура
Мартиросян высмеял Светлакова за слова о цензуре
Ранее Сергей Светлаков высказал мнение, что «Прожекторперисхилтон» закрыли в 2012 году из-за того, что редакторы не позволяли ведущим шутить на все темы.
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
Музыка
Участник Евровидения провалил слепые прослушивания на шоу «Голос»
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Киберспорт
Blizzard анонсировала Diablo IV
Компания Blizzard анонсировала игру Diablo IV, опубликовав девятиминутный геймплейный трейлер.
Наука
Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии
Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.
Происшествия
СК начал проверку после крупного пожара в Кемерове
Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара, который произошел в субботу в двух производственно-складских помещениях в Кемерове.
Армия и оружие
30 лет назад самолет впервые сел на палубу ТАВКР «Адмирал Кузнецов»
В рамках празднования 30-летия первой посадки самолёта на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на Северном флоте состоится военно-историческая конференция.
Шоу-бизнес
Симоньян поделилась трогательным семейным фото
Политика
Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.
Происшествия
В Бурятии военный спас из огня семью с детьми
При пожаре в частном доме в Бурятии военнослужащий спас семью с двуми маленькими детьми, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу военного округа.
Политика
Орешкин прокомментировал торговое соглашение между США и Китаем
Торговое соглашение между США и Китаем стабилизирует ситуацию в мировой экономике, но краткосрочно, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала наследника экс-короля Малайзии
Недавно в Сети появился видеоролик, на котором запечатлен наследник Фариса Мухаммада V, бывшего ранее королем Малайзии, и «Мисс Москвы-2015» Оксаны Воеводиной, – Исмаил Леон.
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Наука
Служба сверхточного времени: самый крутой хронометр в мире
В новой модификации физикам удалось понизить шум тепловых колебаний и вдвое увеличить точность измерений.
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.