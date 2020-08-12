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Денис Глушаков — о своем будущем: «Могу уехать очень далеко»

В минувшем сезоне Денис Глушаков выступал за футбольный клуб «Ахмат». В его составе в рамках чемпионата спортсмену удалось сыграть в двадцати четырех матчах, забив четыре мяча. В конце июня Глушаков объявил об уходе из команды.В источнике
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Чемпионат

Глушаков: могу уехать очень далеко

Чемпионат18:26
Sport24.ru

Глушаков — о своем будущем: «Можно остаться в РПЛ, а можно уехать очень далеко»

Sport24.ru18:17
Спорт-Экспресс

«Переговоры идут. Посмотрим». Глушаков — о своем будущем

Спорт-Экспрессвчера в 15:53
Советский спорт

Денис Глушаков: Мое будущее пока в невесомости

Советский спортвчера в 16:22
Евро-футбол.ру

Глушаков: «Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим»

Евро-футбол.рувчера в 16:14
Sports.ru

Денис Глушаков: «Мое будущее в невесомости. Переговоры идут, можно и далеко уехать»

Sports.ruвчера в 16:14
Матч ТВ

Денис Глушаков — о своем будущем: «Могу уехать очень далеко»

Матч ТВвчера в 16:36

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

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Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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