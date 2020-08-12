Денис Глушаков — о своем будущем: «Могу уехать очень далеко»
В минувшем сезоне Денис Глушаков выступал за футбольный клуб «Ахмат». В его составе в рамках чемпионата спортсмену удалось сыграть в двадцати четырех матчах, забив четыре мяча. В конце июня Глушаков объявил об уходе из команды.В источнике
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Глушаков: «Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим»
Евро-футбол.рувчера в 16:14
Денис Глушаков: «Мое будущее в невесомости. Переговоры идут, можно и далеко уехать»
Sports.ruвчера в 16:14