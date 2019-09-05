Футбол
ЧемпионатГлушаков рассказал, как Каррера стал главным тренером «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как итальянский специалист Массимо Каррера стал главным тренером красно-белых.
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с чего всё началось
Денис Глушаков должен был ответить на все вопросы ещё в декабре, но в последний момент запрет на общение наложил прежний менеджмент «Спартака».Чемпионат02:30
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Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Политика
Путин считает неизбежной полную нормализацию отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин уверен, что в будущем российско-украинские отношения полностью нормализуются.
RT на русском 05:31
Общество
Скворцова не исключила переход на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю может быть воплощен в жизнь.
iReactor 02:27
Происшествия
В Дагестане два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом
"В результате столкновения внедорожника с поездом погибли два человека, ещё двое госпитализированы в больницу", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 05:00
Политика
Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17
Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.
RT на русском 05:15
Политика
Абэ процитировал Тютчева, говоря о будущем отношений с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ процитировал знаменитое стихотворение Федора Тютчева про Россию, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:01
Культура
Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун
В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Политика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%
Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 04:14
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану
Певица Наташа Королева заявила, что никогда в жизни не изменяла своему супругу, бодибилдеру Тарзану.
Телепрограмма вчера в 23:23
Экономика
В России вырастут цены на продукты из-за новых штрафов
Производители продуктов питания предупредили о возможном росте цен из-за новых штрафов.
9111.ru 03:50
Армия и оружие
США намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов
Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Происшествия
Под Владимиром водитель на BMW насмерть сбил двух детей
РИА Новости 00:34
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Кино
Стала известна дата премьеры сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт»
Главную роль расхитительницы гробниц Лары Крофт вновь исполнит Алисия Викандер.
Moi-portal.ru 05:20
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Армия и оружие
В афганской провинции Баглан началась операция по уничтожению боевиков
4 сентября официальные представители местных властей провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявили, что ночью 3 сентября Специальные силы Афганистана начали операцию по уничтожению боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории столицы региона.
REGNUM 04:38
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Единоборства
UFC. Дастин Порье рассказал о плане на бой с Хабибом Нурмагомедовым
В главном поединке вечера сразятся чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Дастин Порье.
Bookmaker-ratings.ru 03 сентября в 03:52
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Футбол
«Зенит» стал лидером по размерам премиальных в чемпионате России
Петербургский «Зенит» стал лидером Российской премьер-лиги по размеру премиальных.
Петербургский дневник 03:54
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости 03 сентября в 03:43
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:47
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50