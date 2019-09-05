Денис Глушаков должен был ответить на все вопросы ещё в декабре, но в последний момент запрет на общение наложил прежний менеджмент «Спартака».

с чего всё началось

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как итальянский специалист Массимо Каррера стал главным тренером красно-белых.

Глушаков рассказал, как Каррера стал главным тренером «Спартака»

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика Путин считает неизбежной полную нормализацию отношений с Украиной Президент России Владимир Путин уверен, что в будущем российско-украинские отношения полностью нормализуются.

Общество Скворцова не исключила переход на четырехдневную рабочую неделю Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю может быть воплощен в жизнь.

Происшествия В Дагестане два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом "В результате столкновения внедорожника с поездом погибли два человека, ещё двое госпитализированы в больницу", - рассказал собеседник агентства.

Политика Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17 Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.

Политика Абэ процитировал Тютчева, говоря о будущем отношений с Россией Премьер-министр Японии Синдзо Абэ процитировал знаменитое стихотворение Федора Тютчева про Россию, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Культура Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Политика Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5% Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".

Происшествия Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.

Шоу-бизнес Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану Певица Наташа Королева заявила, что никогда в жизни не изменяла своему супругу, бодибилдеру Тарзану.

Армия и оружие США намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Общество Греф призвал отменить школьные экзамены Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

Армия и оружие В афганской провинции Баглан началась операция по уничтожению боевиков 4 сентября официальные представители местных властей провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявили, что ночью 3 сентября Специальные силы Афганистана начали операцию по уничтожению боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории столицы региона.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Единоборства UFC. Дастин Порье рассказал о плане на бой с Хабибом Нурмагомедовым В главном поединке вечера сразятся чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Дастин Порье.

Транспорт Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Происшествия Против Абызова возбудили третье уголовное дело Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.

Происшествия Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25 Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.