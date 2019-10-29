Футбол
Спорт-ЭкспрессГлушаков забил дебютный гол за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча». На 67-й минуте полузащитник сделал счет 4:1 в пользу своей команды.
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Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Wday.ru вчера в 10:00
Гаджеты
Представлен не требующий регистрации мини-дрон
Компания DJI представила дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать, сообщает издание Astera.
Профиль 05:49
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 12:57
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb 13:42
Политика
Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Газета.Ru 17:15
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Игры
Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы
Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
REGNUM 08:56
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец 05:22
Общество
Налог для самозанятых Минфин предложил ввести еще в 19 регионах России
Министерство финансов РФ предлагает включить еще 19 субъектов страны в налоговый режим для самозанятых с начала 2020 года.
Политика Сегодня вчера в 11:42
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости 18:41
Общество
Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре
Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Московский Комсомолец 05:29
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11
В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль вчера в 01:20
Общество
«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»
НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
BFM.ru 05:38
Общество
Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября
С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Новый вариант 01:23
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
РБК 20:19
Политика
Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян
Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Газета.Ru вчера в 08:39
Армия и оружие
Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии
В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Красная весна вчера в 12:44
Финансы
Курс доллара снизился до 63,81 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки и составил 63,81 рубля.
ТАСС 03:07
Общество
Симоньян не выдержала интервью Собчак
Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.
Uznayvse.ru 08:15
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
Известия 00:08
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Космос
Ученые смоделировали мягкий климат молодой Венеры
Далекое прошлое Венеры смоделировали Майкл Вей (Michael Way) и Энтони Дель Дженио (Anthony Del Genio) из Института космических исследований NASA имени Годдарда.
Naked Science 24 октября в 20:02
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM 17:17
Происшествия
Южнокорейский вертолет упал в Японском море
Вертолет Южной Кореи упал у берегов спорных островов Токто в Японском море.
Газета.Ru 20:07
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Политика
Путин прибыл в Будапешт на переговоры с Орбаном
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Вести.Ru вчера в 10:20
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда вчера в 17:57