Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча». На 67-й минуте полузащитник сделал счет 4:1 в пользу своей команды.

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