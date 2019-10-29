Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГлушаков забил дебютный гол за «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча». На 67-й минуте полузащитник сделал счет 4:1 в пользу своей команды.
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Глушаков рассказал об эмоциях после первого гола за «Ахмат»

Sport24.ru12:56

«Ахмат» — «Луч» — 5:1, интервью с Денисом Глушаковым о голах и «Ахмате»

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Президент ФК «Ахмат»: «Мы продолжаем борьбу за трофей»

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Sports.ruвчера в 15:33

«Рад забить первые голы за «Ахмат». Глушаков — о дубле в Кубке

Спорт-Экспресс10:58

«Ахмат» обыграл «Луч» и вышел в 1/4 финала Олимп Кубка России

Телекомпания Грозныйвчера в 14:06

«Ахмат» — «Луч»: есть ли интрига?

Все про Спорт ру29 октября в 08:23
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК 05:42
Происшествия

Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчину, подозреваемого в зверской расправе над ребенком, задержали - его ждет психиатрическая экспертиза.
Газета.Ru 16:49
Экономика

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

RT на русском вчера в 02:08
Хоккей

Цулыгин: «Салават Юлаев» играл против «Динамо» слишком академично

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Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»

Новый сериал во вселенной Звездных войн "Мандалорец" обзавелся вторым трейлером.
Российская газета 29 октября в 04:50
Транспорт

Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 18:58
Происшествия

Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек

Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Известия 02:03
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК 14:46
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета 28 октября в 23:30
Общество

«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»

BFM.ru 05:38
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК вчера в 01:00
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец 05:22
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия 17:32
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В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI 04:38
Здоровье

В Курганской области проведут реформу здравоохранения

С учётом результатов проверки до 10 января следующего года разработают программу модернизации первичного звена оказания медицинской помощи, и станет ясно, как будет выглядеть структура здравоохранения в Курганской области, сообщила Кокорина.
45.ru 06:31
Происшествия

Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья

Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга.
РБК 09:32
Происшествия

Южнокорейский вертолет упал у берегов спорных островов в Японском море

Южнокорейский вертолет разбился у берегов спорных островов Токто в Японском море, семь человек пропали без вести, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 19:54
Политика

МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM 11:09
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 18:24
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Экономика

Несколько программ нацпроектов могут быть сорваны в Забайкалье

Контрольно-счетная палата Забайкальского края заявила, что несколько программ по нацпроектам могут быть сорваны.
Московский Комсомолец Чита 21:54
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
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Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
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В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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