Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГлушаков забил дебютный гол за «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча». На 67-й минуте полузащитник сделал счет 4:1 в пользу своей команды.
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Подробнее о событии

Глушаков рассказал об эмоциях после первого гола за «Ахмат»

Sport24.ru12:56

Первый гол Глушакова за «Ахмат». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 13:29

Президент ФК «Ахмат»: «Мы продолжаем борьбу за трофей»

Чеченская Республика Сегодня05:20

Глушаков повторил гол Станковича Нойеру – загрузил «Лучу» с центра поля

Sports.ruвчера в 15:33

«Ахмат» — «Луч» — 5:1, интервью с Денисом Глушаковым о голах и «Ахмате»

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«Рад забить первые голы за «Ахмат». Глушаков — о дубле в Кубке

Спорт-Экспресс10:58

Глушаков отметился голом (почти) из центрального круга и вообще сделал дубль в Кубке. Кстати, в ворота Реброва

Матч ТВвчера в 13:20
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53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике

RuNews24.ru 05:28
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Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»

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Происшествия

Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, будет закрыт на сутки

Представитель пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа сообщила журналистам, что детское дошкольное учреждение "Сказка" в городе Нарьян-Мар 1 ноября будет закрыто для посещения в связи с убийством шестилетнего воспитанника, которое произошло в детском саду накануне.
Московский Комсомолец 17:14
Политика

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
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Тренер Канело: Ковалев сильнее Бетербиева

Allboxing.ru вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru вчера в 06:16
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Apple представила наушники AirPods Pro

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Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»

Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Газета.Ru 29 октября в 03:14
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Политика

Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Политика

Помпео раскритиковал коммунистический строй Китая

Американский политик описал предлагаемую КПК модель управления как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями высокопоставленных коммунистов, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:10
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Коммерсантъ 16:02
Происшествия

Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии

В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor вчера в 23:28
Армия и оружие

Асад усомнился в ликвидации аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не верит в реальность убийства главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, и требует доказательств, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:50
Религия

Церковь Польши отказалась признать автокефалию ПЦУ на Украине

В решении собора архиепископов ПАПЦ говорится: "Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине, которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу раскольников".
РЕН ТВ 09:15
Космос

Отечественный спутник «МиР» в шесть раз превысил расчётный срок службы

Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.
3DNews вчера в 09:06
Киберспорт

Игроки провели в Mortal Kombat 11 двести миллионов часов

Игроки провели в Mortal Kombat 11 более двухсот миллионов часов.
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Шоу-бизнес

Рудковская поправилась из-за гормональной терапии

На презентации нового шоу Яна Рудковская призналась, что поправилась. И на это есть серьезная причина.
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Общество

Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
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DJI выпустит дрон, не подпадающий под закон о регистрации

Вести.Хайтек 29 октября в 07:10
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
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Происшествия

СК закрыл дело ударившего по машине из-за гибели щенка подростка

РБК 13:02
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
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Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

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Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Газета.Ru 17:15
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Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
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Футбол

Клопп: «„Ливерпуль“ может отказаться от участия в Кубке Лиги»

Поскольку Футбольная ассоциация Англии планирует провести четвертьфинальную стадию на неделе с 16 декабря, "Ливерпуль" может не принять в ней участие, так как 18-го числа отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.
Soccer.ru вчера в 20:20
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В Ярославле отстранили от работы педагога детсада, где избили ребенка

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Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин

Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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