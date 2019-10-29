Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГлушаков забил дебютный гол за «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча». На 67-й минуте полузащитник сделал счет 4:1 в пользу своей команды.
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Глушаков рассказал об эмоциях после первого гола за «Ахмат»

Sport24.ruвчера в 12:56

«Рад забить первые голы за «Ахмат». Глушаков — о дубле в Кубке

Спорт-Экспрессвчера в 10:58

Президент ФК «Ахмат»: «Мы продолжаем борьбу за трофей»

Чеченская Республика Сегоднявчера в 05:20

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Чемпионат30 октября в 16:49

Глушаков повторил гол Станковича Нойеру – загрузил «Лучу» с центра поля

Sports.ru30 октября в 15:33

«Ахмат» обыграл «Луч» и вышел в 1/4 финала Олимп Кубка России

Телекомпания Грозный30 октября в 14:06

«Ахмат» — «Луч»: есть ли интрига?

Все про Спорт ру29 октября в 08:23
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Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ вчера в 10:58
Армия и оружие

США сменят калибр патронов из-за российских бронежилетов

Соединенные Штаты начали разрабатывать новые патроны калибра 6,8 мм, которые заменят популярные в НАТО пули калибра 5,56 мм.
iReactor вчера в 21:12
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Политика

В Кремле отвергли проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на распространившиеся слухи о проведении встречи в "нормандском формате" 15 ноября.
Ruposters.ru вчера в 11:07
Общество

С 1 ноября жизнь жителей России изменится

Первого ноября начнет действовать закон о суверенном интернете.
RuNews24.ru вчера в 02:47
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Дни24 вчера в 10:08
Авто

В РФ скоро приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама

Не исключено, что в 2020 году в РФ может появиться новая марка бюджетных автомобилей из Вьетнама.
Тарантас Ньюс 30 октября в 14:22
Происшествия

В детском саду Ярославля дети толпой избили девочку

Радио Sputnik 29 октября в 11:13
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Футбол

Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Матч ТВ вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Джиган станет отцом в четвертый раз

Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru вчера в 05:00
Происшествия

Хирург клиники в Москве, где изувечили пациентку, скрылся за границей

Хирург московской клиники пластической хирургии "Сфера" Геворг Степанян, обвиняемый в нанесении увечий одной из пациенток учреждения, после освобождения из СИЗО скрылся от следствия за границей.
ТАСС вчера в 23:17
Общество

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
BFM.ru 30 октября в 13:25
Авто

Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку

Спорткар Porsche 911 нового поколения впервые стал доступен с механической коробкой передач.
AutoNews вчера в 07:36
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Транспорт

Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

Премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к транспортному блоку правительства.
Ведомости вчера в 16:15
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Армия и оружие

В Польше расширяется американское военное присутствие

В документе указано, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».
Красная звезда 29 октября в 17:00
Происшествия

Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек

Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Известия вчера в 02:03
Политика

Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
РИА Новости вчера в 20:38
Политика

Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку

Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.
Комсомольская правда вчера в 07:55
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как годовалая дочь занимается с педагогом

Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор вчера в 05:50
Происшествия

Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга

РИА Новости вчера в 09:38
Хоккей

Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян

На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru вчера в 13:48
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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