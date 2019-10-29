Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча». На 67-й минуте полузащитник сделал счет 4:1 в пользу своей команды.

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Общество Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Шоу-бизнес Джиган станет отцом в четвертый раз Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.

Транспорт Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань Премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к транспортному блоку правительства.

Армия и оружие В Польше расширяется американское военное присутствие В документе указано, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».

Политика Госдеп согласился опубликовать документы по Украине Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.

Политика Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.