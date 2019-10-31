Футбол
Спорт-ЭкспрессГлушаков забил дебютный гол за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча». На 67-й минуте полузащитник сделал счет 4:1 в пользу своей команды.
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Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует тратить понапрасну время на "реинтеграцию" Крыма, а лучше заняться восстановлением отношений с Россией.
РЕН ТВ 00:16
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 14:00
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной жизни
Москва 24 вчера в 07:26
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
МФО запретили выдавать займы под залог жилья
Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.
Российская газета 11:40
Транспорт
Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров
Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
РИА Новости 15:39
Политика
Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве
На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.
Взгляд.ру 05:14
Политика
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
ТАСС 15:04
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 12:42
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Политика
Горбачев посоветовал «не возводить стен» между Россией и Западом
Экс-президент СССР Михаил Горбачев предостерег мировых лидеров от возведения барьеров между Россией и западом, сообщает Reuters со ссылкой на официальный комментарий.
Газета.Ru 13:56
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Авто
Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы
Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы.
Aobe.ru 15:18
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда вчера в 17:57
Здоровье
Названы продукты, запускающие воспаление в организме
Воспалительные процессы могут возникать в организме, в том числе, и из-за некоторых продуктов питания, утверждают зарубежные медики.
Волгоградская правда 29 октября в 22:02
Авто
Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris
Южнокорейская компания Hyundai объявила старт продаж в Китае обновленного седана Verna, известного в России как Hyundai Solaris.
Автоновости дня 03:05
Религия
Церковь Польши отказалась признать автокефалию ПЦУ на Украине
В решении собора архиепископов ПАПЦ говорится: "Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине, которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу раскольников".
РЕН ТВ 09:15
Спорт
Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Газета.Ru 15:17
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:34
Авто
В Латвии построили внедорожник Black Stallion для съемок в кино
Компанией Dartz Motorz был показан необычный 1000-сильный внедорожник Black Stallion, который построен на заказ для съёмок в кино.
Тарантас Ньюс 10:26
Футбол
Джикия: «Налаживаем игру „Спартака“ с каждым матчем»
Налаживаем нашу игру с каждым матчем.
ProstoProSport 16:44
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Политика
Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку
Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.
Комсомольская правда 07:55