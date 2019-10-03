Лига чемпионов
Sports.ruГнабри и Суарес претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Форвард "Барселоны" Луис Суарес сделал дубль в матче с "Интером" (2:1). Нападающий "Брюгге" Деннис Бонавентуре забил два гола в игре с "Реалом" (2:2).
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Суарес, Мане, Киммих и Зиех — претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов
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