Лига чемпионов
Sports.ruГнабри и Суарес претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
|9′
Деннис Бонавентуре
|39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
|46′
Начо Фернандес
Марсело
|46′
Серхио Рамос
|55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
|67′
|69′
Симон Миньоле
|71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
|77′
Лоис Опенда
|78′
Руд Вормер
|84′
Руд Вормер
Каземиро
|85′
|87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
|90′+2′
|90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
|73%
|Владение мячом
|27%
|90%
|Процент точных передач
|66%
|13
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|14
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Ареола
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
8
Кроос
14
Каземиро
10
Модрич
25
Жуниор
9
Бензема
7
Азар
88
Миньоле
77
Мата
44
Мехеле
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
11
Диатта
21
Колс
16
Схрейверс
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Форвард "Барселоны" Луис Суарес сделал дубль в матче с "Интером" (2:1). Нападающий "Брюгге" Деннис Бонавентуре забил два гола в игре с "Реалом" (2:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Суарес, Мане, Киммих и Зиех — претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 18:43
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Происшествия
СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником
Российская газета 05:18
Политика
Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
ФАН вчера в 20:23
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Наука
В Татарстане нашли возможный очаг эпидемии чумы
Немецкие ученые нашли в татарстанском Лаишево корни второй в истории пандемии чумы, которая бушевала в Европе в XIV—XVIII веках.
Реальное время вчера в 10:54
Кино
Вышел трейлер комедии Гая Ричи «Джентльмены»
В Сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Культуромания вчера в 14:28
Здоровье
Россиянка родила тяжелобольного ребенка от донора спермы
Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием от донора спермы.
Medical Note 02:31
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг возвращение актрисы в телеэфир
Как сообщил концертный директор Анастасии Стас Христов, она собирается лично рассказать поклонникам о своем здоровье.
Телепрограмма вчера в 05:01
Общество
Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.
Газета.Ru 05:16
Политика
Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили по статьям о терроризме
Владельцу украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявили обвинение в финансировании терроризма.
Известия 06:48
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Газета.Ru вчера в 12:02
Космос
«Союз МС-12» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-12", на борту которого находятся россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории представитель Объединенных Арабских Эмиратов в космосе Хазаа аль-Мансури, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле.
ТАСС 03:42
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
В Париже мужчина с ножом напал на полицейских
В центре Парижа мужчина с ножом напал на пятерых полицейских в здании префектуры полиции Парижа.
Интерфакс 08:06
Экономика
Глава En+ сообщил о звонках Дерипаски с одними лишь поздравлениями
Бизнесмен Олег Дерипаска, который в рамках договоренностей с американскими властями о выводе En+ Group из санкционного списка отказался от акционерного и управленческого контроля в основанной им компании, не оказывает влияния на руководство группы.
РБК 05:55
Политика
Парламент Чечни принял закон о запрете электронных сигарет
Чеченский парламент единогласно принял закон, ограничивающий продажу и использование электронных сигарет на территории республики.
Инфорос 05:34
Политика
Путин назвал Иорданию очень важным партнёром России
«Иордания всегда была для нас очень важным партнёром на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами», — цитирует президента России Интерфакс.
RT на русском 08:03
Политика
Глава Росгидромета Яковенко ушел в отставку
Отставка руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко случилась после критики со стороны главы государства Владимира Путина.
МР7.ру 07:37
Экономика
«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
Ведомости вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
РИА Новости вчера в 10:30
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20