Лига чемпионов

Sports.ruSports.ruГнабри и Суарес претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Форвард "Барселоны" Луис Суарес сделал дубль в матче с "Интером" (2:1). Нападающий "Брюгге" Деннис Бонавентуре забил два гола в игре с "Реалом" (2:2).
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Гнабри и Суарес — в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Чемпионат02:47

Суарес и автор покера в ворота «Тоттенхэма» претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Матч ТВ02:13

Гнабри и Суарес — среди номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 18:50

Суарес и автор покера в ворота «Тоттенхэма» претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Sportbox.RU02:13

Известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Газета.Ruвчера в 20:16

Суарес и Мане номинированы на приз за лучший гол недели в ЛЧ

Sports.ru02:18

Суарес, Мане, Киммих и Зиех — претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 18:43
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