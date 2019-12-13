Политика

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанГод без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию. А Европа тем временем готовится перекрыть украинские трубы.
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Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила

РИА Новостивчера в 00:00

Сатановский назвал окончательную дату прощания России с украинским транзитом газа

Экономика сегоднявчера в 10:21

Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

Sputnik Таджикистанвчера в 10:45
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
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Новый камерофон тоже может снимать Луну

iXBT.com вчера в 22:45
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Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года, озвучив имена самых популярных исполнителей и названия наиболее прослушиваемых песен.
iReactor 11 декабря в 07:36
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В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
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Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Sportbox.RU вчера в 09:49
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В Мексике обнаружили части тел четырех похищенных ранее полицейских

Власти Мексики сообщили об обнаружении в штате Гуанахуато в центральной Мексике мешков с телами полицейских, похищенных при атаке на отделение полиции города Вильяграна.
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Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
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Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
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Дима Билан рассказал, как потерял двойню из-за выкидыша у девушки

ИнфоСМИ вчера в 12:17
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Названы вызывающие бессонницу продукты

Оказалось, что риск появления бессонницы увеличивается у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов.
Известия вчера в 18:59
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В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:39
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Сын Валерии снова попал в аварию

Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Lenta.ru вчера в 13:32
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Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости вчера в 10:23
Экономика

Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

Банк России приказом от 13 декабря 2019 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Невского народного банка (ПАО "Невский банк") и Кранбанка (г. Иваново), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС вчера в 01:26
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
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Социальные связи способствуют долголетию макак

Популярная механика 11 декабря в 08:52
Общество

Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров

Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Вечерняя Москва вчера в 06:06
Происшествия

Восьмилетняя девочка в Воркуте заперла в квартире вора и ушла в школу

Восьмилетняя девочка в Воркуте впустила в квартиру вора, после чего заперла дверь на ключ и ушла в школу.
Народные новости вчера в 18:05
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
РИАМО вчера в 04:33
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
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Общество

В Канаде орлан хотел съесть осьминога, но моллюск дал отпор

Газета.Ru вчера в 14:21
Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru 12 декабря в 06:15
Здоровье

Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
RT на русском 12 декабря в 10:13
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
РИА Новости вчера в 11:01
Футбол

Моуринью предупредил Орье вести себя по отношению к нему подобающе

Если думаешь, что сможешь издеваться надо мной в социальных сетях, как это было в отношении некоторых прежних тренеров, то ты ошибаешься, — приводит Foot Mercato слова Моуринью.
Матч ТВ вчера в 21:30
Здоровье

Ученые объяснили отсутствие похудения нехваткой одного микроэлемента

Московский Комсомолец вчера в 05:41
Политика

Проукраинского либерала выгнали из ток-шоу на «Россия 1»

Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" на телеканале "Россия 1". Решение принял ведущий ток-шоу Евгений Попов.
REGNUM вчера в 12:05
Авто

Названы сроки запуска серийного производства автомобилей Aurus

Серийное производство российского автомобиля представительского класса Aurus начнется в I квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге, сообщает пресс-служба Минпромторга.
ФАН вчера в 20:01
Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
News.ru вчера в 07:21
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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