В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию. А Европа тем временем готовится перекрыть украинские трубы.

Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

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