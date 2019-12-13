Политика
Sputnik ТаджикистанГод без транзита газа: Украина сама себя перехитрила
В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию. А Европа тем временем готовится перекрыть украинские трубы.
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Сатановский назвал окончательную дату прощания России с украинским транзитом газа
Экономика сегодня10:21
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Происшествия
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
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Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Политика
Путин пообещал улучшенную систему поддержки рождаемости в России
Президент Владимир Путин пообещал заняться улучшением системы мер поддержки рождаемости в России, поскольку нынешние он считает недостаточными.
Авто
В России стартовало производство кроссовера Skoda Karoq
Skoda Karoq стал третьей моделью чешской марки, которую собирают в России на заводе "Фольксваген Груп Рус" в Нижнем Новгороде - здесь также выпускают лифтбек Octavia и кроссовер Kodiaq.
Общество
Песков оценил данные Росстата по численности населения
Как стало известно ранее, естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Политика
МИД прокомментировал гибель основателя «Белых касок»
Гибель основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье была выгодна не России и Сирии, а его кураторам.
Политика
Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний
Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
Происшествия
На крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего
На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна.
Футбол
Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа
Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
Наука
Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде
Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Политика
Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»
Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз».
Музыка
Верка Сердючка выпустила трек Make It Rain Champagne
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, презентовал новый трек Make It Rain Champagne («Сделай дождь из шампанского»).
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Продюсер, сотрудничающий с исполнителем, уверен, что гастрольный тур не за горами. В 90-е не было более популярного певца, чем Андрей Губин.
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».