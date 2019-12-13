Политика

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанГод без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию. А Европа тем временем готовится перекрыть украинские трубы.
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Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила

РИА Новости00:00

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Сатановский назвал окончательную дату прощания России с украинским транзитом газа

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Транзита газа через ГТС Украины в 2020 году не будет

ИА REX08:00

Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

Sputnik Таджикистан10:45
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
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Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

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Президент Владимир Путин пообещал заняться улучшением системы мер поддержки рождаемости в России, поскольку нынешние он считает недостаточными.
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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Семь человек пострадали в ДТП под Пензой

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МИД прокомментировал гибель основателя «Белых касок»

Гибель основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье была выгодна не России и Сирии, а его кураторам.
Известия 10:45
Политика

Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
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На крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего

На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна.
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Футбол

Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
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Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде

Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды.
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СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве девушек на Урале

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Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
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Андрей Губин возвращается на сцену

Продюсер, сотрудничающий с исполнителем, уверен, что гастрольный тур не за горами. В 90-е не было более популярного певца, чем Андрей Губин.
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На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
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