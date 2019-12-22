Яковлева отметила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливает до 84% больных. Однако, посетовала хирург-онколог, только треть заболеваний диагностируется на начальной стадии.

с чего всё началось

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.

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