У руководителя появился ряд вопросов к представителям ВАДА Президент ОКР Станислав Поздняков недоумевает, почему между моментом взятия у российской фигуристки допинг-пробы в декабре и ее обработкой прошло полтора месяца.
"Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран", — сказал российским дипломат, открывая встречу с главой британского МИД.
Совет Думы на заседании 14 февраля планирует обсудить, рассмотреть ли проект постановления об обращении к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР или сначала направить его в МИД РФ и другие правительственные структуры для получения отзывов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.