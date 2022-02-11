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Годовая чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в шесть раз

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 2021 год выросла в 6,7 раза по сравнению с предыдущим годом, до 883 млрд рублей, сообщила компания.
Finam.Ru
В ноябре компания досрочно выплатила рекордные промежуточные дивиденды за 2021 г. на общую сумму 191,04 млрд руб., или 18,03 руб. на акцию.
Ведомости
В 2021 году среднесуточная добыча углеводородов компанией выросла на 4,9%, до 4,99 млн б.н.э. в сутки.
Деловое.ТВ
"Благодаря усилиям менеджмента и благоприятной внешней конъюнктуре, "Роснефть" достигла максимальных значений показателей EBITDA и чистой прибыли за всю историю компании", - сказал Игорь Сечин.
Деловое.ТВ

Подробнее о событии

Чистая прибыль «Роснефти» в 2021 году достигла исторического рекорда
Ведомости03:23
«Роснефть» обещает рекордные дивиденды после шестикратного роста прибыли в 2021 году
Коммерсантъ02:55
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2021 году выросла более чем в 6 раз
ТАСС02:34
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2021 году составила рекордные для компании 883 миллиарда рублей
ПРАЙМ02:28
«Роснефть» получила рекордную прибыль на фоне роста цен и продажи активов
РБК03:54
Сечин заявил, что прибыль «Роснефти» за 2021 г. обеспечит рекордный уровень дивидендов
Интерфакс02:41
Сечин сообщил, что прибыль «Роснефти» за 2021 год обеспечит рекордные дивиденды
Finam.Ru02:42

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