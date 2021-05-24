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Годовая инфляция в Астраханской области в апреле снизилась до 5,4% с 6,4%

В целом рост цен на продовольственные товары в регионе замедлился с 7% в марте до 5,4% в апреле.
Караван Ярмарка
Поспособствовала замедлению инфляции также нормализация поставок из-за рубежа и увеличение предложения импортных фруктов и овощей за счет расширения географии поставщиков.
ТРК Ника
В частности, сказалось восстановление поставок и расширение ассортимента продтоваров.
ТРК Сейм (Курск)
По прогнозу Банка России, инфляция в стране в 2021 году составит 4,7–5,2 %. По мере завершения восстановительной фазы экономического роста денежно-кредитная политика станет нейтральной.
Псковское агентство информации
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