Зеленский заявил о краже «двух Крымов» из-за моратория на продажу земли

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время действия более чем 20-летнего моратория на продажу сельскохозяйственной земли в стране было незаконно присвоено около 5 млн га государственной земли, что почти равняется по площади двум полуостровам Крым.