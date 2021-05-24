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Годовая инфляция в Астраханской области в апреле снизилась до 5,4% с 6,4%

Например, на прилавках появилось много импортного свежего картофеля, спал ажиотажный спрос периода эпидемии на лимоны, чеснок и на любимую многими гречку.
Афанасий-бизнес
На рынке услуг и промтоваров напротив отмечен рост инфляции.
REGNUM
По словам специалистов, наибольший вклад в замедление темпов прироста цен на продовольственные товары внесла динамика цен на плодоовощную продукцию, что объясняется эффектом высокой базы 2020 года.
REGNUM
По прогнозу Банка России, инфляция в стране в 2021 году составит 4,7–5,2 %. По мере завершения восстановительной фазы экономического роста денежно-кредитная политика станет нейтральной.
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