Годовая инфляция в Астраханской области в апреле снизилась до 5,4% с 6,4%
Например, на прилавках появилось много импортного свежего картофеля, спал ажиотажный спрос периода эпидемии на лимоны, чеснок и на любимую многими гречку.
По словам специалистов, наибольший вклад в замедление темпов прироста цен на продовольственные товары внесла динамика цен на плодоовощную продукцию, что объясняется эффектом высокой базы 2020 года.
По прогнозу Банка России, инфляция в стране в 2021 году составит 4,7–5,2 %. По мере завершения восстановительной фазы экономического роста денежно-кредитная политика станет нейтральной.