Годовая инфляция в Германии в апреле ожидаемо составила 2%
Потребительские цены в Германии в апреле в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорили рост до 2% с 1,7% в марте, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста в марте на 0,5%.В источнике
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