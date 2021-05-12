Потребительские цены в Германии в апреле в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорили рост до 2% с 1,7% в марте, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста в марте на 0,5%.

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