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Экономика

Годовая инфляция в Германии в апреле ожидаемо составила 2%

Потребительские цены в Германии в апреле в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорили рост до 2% с 1,7% в марте, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста в марте на 0,5%.В источнике
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На Ставрополье инфляция в апреле составила 0,6%

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 09:28

Инфляция в Свердловской области за год составила 5,26%

Urbc.Ruвчера в 07:42

Апрельская инфляция в Белоруссии составила 0,7%, с начала года - 4,6%

Финмаркетвчера в 09:52

В регионе за месяц продовольственная инфляция разогналась до 4%

Волжский.рувчера в 09:15

Инфляция в Нижегородской области в январе – апреле составила 2,8%

Бизнес News. Время зарабатыватьвчера в 05:15

Инфляция в Курской области в апреле составила 0,6%, с начала года - 3,2%

Интерфакс - Россиявчера в 11:33

Годовая инфляция в Германии в апреле ожидаемо составила 2%

ПРАЙМвчера в 02:16
Интересное

В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи

Какие системы мобильной спутниковой связи работают в России Сейчас в России существует четыре мобильных спутниковых системы, покрывающие территорию России: Globalstar, Thuraya, Iridium и Inmarsat.
CNews11 мая в 10:09

Офицер ВС Польши ответил на данные о строительстве разведцентров у границ РФ и Беларуси

Польские представители военной разведки считают, что нужно найти виновных в размещении в интернете сведений о строительстве военных баз поблизости от российских и белорусских границ.
FBM.ru11 мая в 12:24

Прохождение звезды в 237 световых днях от Солнца в будущем предсказали астрономы

В результате астрономы вычислили, что звезда, известная как Глизе 710, может пройти на расстоянии 0,2 парсека, или 0,65 световых года (237 световых дней, около 6,15 трлн км – «Профиль») от Солнца.
Профиль20:46

Локомотив — Крылья Советов 3:1

Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1. Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка России в девятый раз (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).
Чемпионатвчера в 14:58