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Годовая инфляция в Германии в мае стала рекордной почти за 50 лет

Инфляция в Германии по итогам мая в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее, сообщается
 в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
РИА Новости
Потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем увеличились в мае на 1,1% после роста на 0,7% в апреле.
Интерфакс
Существенно подорожали и продукты питания — на 11,1%. В целом цены на товары (включая энергоносители) выросли на 13,6%, на услуги — на 2,9%.
Коммерсантъ
Аналитики ожидали роста на 7,6% и 0,5% соответственно.
Интерфакс

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