Годовая инфляция в Ленобласти в апреле замедлилась до 5%
Лимоны в апреле подешевели на 68,8% по сравнению с апрелем 2020 года, а лук и чеснок, соответственно, — на 31% и 34,5%. Годовая инфляция в Ленинградской области в апреле снизилась до 5%, сообщило отделение по Ленобласти Северо-Западного главного управления ЦБ России.В источнике
С чего всё началось
Продовольственная инфляция в апреле замедлилась под влиянием высокой базы прошлого года, когда наблюдался всплеск спроса и цен на ряд продуктов питания после введения режима самоизоляции (макароны, крупы, мясопродукты, цитрусовые), — говорится
в сообщении ЦБ.