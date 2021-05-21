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Годовая инфляция в Ленобласти в апреле замедлилась до 5%

Лимоны в апреле подешевели на 68,8% по сравнению с апрелем 2020 года, а лук и чеснок, соответственно, — на 31% и 34,5%. Годовая инфляция в Ленинградской области в апреле снизилась до 5%, сообщило отделение по Ленобласти Северо-Западного главного управления ЦБ России.В источнике

С чего всё началось

Продовольственная инфляция в апреле замедлилась под влиянием высокой базы прошлого года, когда наблюдался всплеск спроса и цен на ряд продуктов питания после введения режима самоизоляции (макароны, крупы, мясопродукты, цитрусовые), — говорится
 в сообщении ЦБ.

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