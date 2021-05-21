Непродовольственные товары: в Петербурге дорожают легковые автомобили и парфюмерия Годовой темп роста цен на непродовольственные товары в апреле вырос почти до 4,99% после 4,71% в марте.

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С чего всё началось Продовольственная инфляция в апреле замедлилась под влиянием высокой базы прошлого года, когда наблюдался всплеск спроса и цен на ряд продуктов питания после введения режима самоизоляции (макароны, крупы, мясопродукты, цитрусовые), — говорится в сообщении ЦБ. News.ru 21 мая в 05:23