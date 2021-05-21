Годовая инфляция в Петербурге в апреле уменьшилась до 5,1%
Непродовольственные товары: в Петербурге дорожают легковые автомобили и парфюмерия Годовой темп роста цен на непродовольственные товары в апреле вырос почти до 4,99% после 4,71% в марте.В источнике
С чего всё началось
Продовольственная инфляция в апреле замедлилась под влиянием высокой базы прошлого года, когда наблюдался всплеск спроса и цен на ряд продуктов питания после введения режима самоизоляции (макароны, крупы, мясопродукты, цитрусовые), — говорится
в сообщении ЦБ.