Президент Хорватии Зоран Миланович намерен отправить письмо с инструкциями послу республики при НАТО Марио Нобило голосовать против вступления Финляндии и Швеции в альянс до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство, пишет хорватское издание N1.
Представитель Минцифры не стал комментировать, на какие конкретно льготы сможет претендовать Сбербанк, но напомнил, что госаккредитацию может получить любая компания, среди видов деятельности которой присутствуют ИТ-направления, и что аккредитация «является необходимым, но недостаточным условием для получения налоговых льгот для ИТ-компаний».