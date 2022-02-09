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Годовая инфляция в РФ за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%

В годовом выражении инфляция в январе 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 8,73%, а к 4 февраля - до 8,80%.
Интерфакс
Продовольственные товары в январе подорожали на 1,44% по сравнению с декабрем и на 10% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,67% и на 8,73% соответственно.
ТАСС
Рост цен на непродовольственные товары составил 0,16%.
Компания
Услуги в январе стали дороже на 0,76% (в годовом выражении - на 5,38%).
Интерфакс

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Годовая инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8%
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Годовая инфляция в РФ за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%
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