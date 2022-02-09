ИнтерфаксГодовая инфляция в РФ за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%В годовом выражении инфляция в январе 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 8,73%, а к 4 февраля - до 8,80%.ИнтерфаксВ декабре по сравнению с ноябрем инфляция составила 0,82%.ВедомостиПо данным Минэкономразвития, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продовольственные товары.ТАССВ том числе плодоовощная продукция подскочила в январе в цене на 6,59% (в годовом выражении - на 15,96%).ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКФАНЭкономика сегодняВечерняя МоскваREGNUMПодробнее о событииГодовая инфляция в России ускорилась до 8,73%Коммерсантъ11:46Годовая инфляция в России в январе составила 8,73%Forbes11:29Годовая инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8%ТАСС11:11Годовая инфляция в РФ за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%Интерфакс11:14Инфляция в России обновила шестилетний максимумВедомости11:00Минэкономразвития: инфляция в России на 4 февраля составила 8,8% в годовом выраженииПРАЙМ11:15Инфляция в России ускорилась до 8,7%РБК11:16Показать ещёОценить249Поделиться