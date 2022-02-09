Будьте в Плюсе

Годовая инфляция в РФ за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%

В годовом выражении инфляция в январе 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 8,73%, а к 4 февраля - до 8,80%.
Интерфакс
В декабре по сравнению с ноябрем инфляция составила 0,82%.
Ведомости
По данным Минэкономразвития, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продовольственные товары.
ТАСС
В том числе плодоовощная продукция подскочила в январе в цене на 6,59% (в годовом выражении - на 15,96%).
Интерфакс

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Годовая инфляция в России ускорилась до 8,73%
Коммерсантъ11:46
Годовая инфляция в России в январе составила 8,73%
Forbes11:29
Годовая инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8%
ТАСС11:11
Годовая инфляция в РФ за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%
Интерфакс11:14
Инфляция в России обновила шестилетний максимум
Ведомости11:00
Минэкономразвития: инфляция в России на 4 февраля составила 8,8% в годовом выражении
ПРАЙМ11:15
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