Подорожание непродовольственных товаров, как поясняют в МЭР, связано с ускоренным ростом цен на товары с высокой долей импорта и стройматериалы. Кроме того, свое влияние оказал рост цен на туристические услуги. По подсчетам Росстата, недельная инфляция с 29 июня по 5 июля ускорилась до 0,46%.

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С чего всё началось Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%. Последний раз такой высокий показатель фиксировался в августе 2016 года, сообщили в Росстате РФ Телеканал 360° вчера в 12:48