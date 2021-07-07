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Годовая инфляция в России достигла 6,5% впервые с августа 2016 года

Подорожание непродовольственных товаров, как поясняют в МЭР, связано с ускоренным ростом цен на товары с высокой долей импорта и стройматериалы. Кроме того, свое влияние оказал рост цен на туристические услуги. По подсчетам Росстата, недельная инфляция с 29 июня по 5 июля ускорилась до 0,46%.В источнике

С чего всё началось

Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%. Последний раз такой высокий показатель фиксировался в августе 2016 года, сообщили в Росстате РФ
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Годовая инфляция в России достигла 6,5% впервые с августа 2016 года

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