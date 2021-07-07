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Экономика

Годовая инфляция в России достигла 6,5% впервые за пять лет

Годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, следует из материалов Росстата. Это максимальный показатель с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%.В источнике

С чего всё началось

Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%. Последний раз такой высокий показатель фиксировался в августе 2016 года, сообщили в Росстате РФ
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Подробнее о событии

По данным Росстата, рост потребительских цен в июне составил 6,5% в годовом выражении

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