Об иске Генпрокуратуры "Рольф" сообщил в ноябре 2021 года, тогда ведомство потребовало взыскать с компании и ее основателя 12,85 млрд руб. Впоследствии сумма претензий выросла более чем на 6,5 млрд руб. Помимо "Рольфа" и Петрова ответчиками по делу проходили компании "Рольф Моторс" и "Рольф Эстейт Санкт-Петербург".
Москва больше не интересуется заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга, его высказывания не будут рассматриваться МИД в качестве серьезных аргументов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства.
Уже в ближайшее время Минздрав РФ может выдать разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи на основе моноклональных антител.