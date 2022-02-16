Будьте в Плюсе

Годовая инфляция в России на 11 февраля составила 8,75%

Инфляция в России на 11 февраля в годовом выражении составила 8,75% против 8,8% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития.
ПРАЙМ
По данным Росстата, недельная инфляция в России с 5 по 11 февраля замедлилась до 0,13%, с начала года потребительские цены выросли на 1,29%.
РИА Новости
Непродовольственная инфляция замедлилась до 0,12% после 0,16% неделей ранее при околонулевом уровне роста цен на бензин вторую неделю подряд.
ТАСС
Темпы роста цен на другие продукты питания сохранились на уровне прошлой недели (0,17%).
REGNUM

Подробнее о событии

Годовая инфляция в России с 5 по 11 февраля замедлилась до 8,75%
ТАСС12:48
Годовая инфляция в России с 5 по 11 февраля незначительно замедлилась
Ведомости13:06
Годовая инфляция в России составила 8,75%
Профиль13:02
Годовая инфляция в России незначительно замедлилась за неделю
REGNUM13:46
Годовая инфляция в России составила 8,75%
Говорит Москва12:40
Минэкономразвития зафиксировало замедление инфляции в России
ФАН12:32
Годовая инфляция в России на 11 февраля составила 8,75%
ПРАЙМ12:22

Интересное

Псаки назвала дезинформацией заявление о массовых захоронениях в Донбассе

Возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела о массовых захоронениях жителей Донбасса может быть дезинформацией и предлогом для вторжения на Украину.
РБК15:06

Химкинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с «Рольфа» больше 19 млрд руб

Об иске Генпрокуратуры "Рольф" сообщил в ноябре 2021 года, тогда ведомство потребовало взыскать с компании и ее основателя 12,85 млрд руб. Впоследствии сумма претензий выросла более чем на 6,5 млрд руб. Помимо "Рольфа" и Петрова ответчиками по делу проходили компании "Рольф Моторс" и "Рольф Эстейт Санкт-Петербург".
РБК13:45

Госдеп США сообщил, что не видит оснований для заявлений о «геноциде» в Донбассе

Как сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс, Вашингтон не видит оснований для подобных заявлений, передает РИА Новости.
Lenta.ru14:53

Захарова заявила, что МИД больше не интересуется заявлениями генсека НАТО Столтенберга

Москва больше не интересуется заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга, его высказывания не будут рассматриваться МИД в качестве серьезных аргументов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства.
Lenta.ru10:27

The Telegraph заявило, что Путин одержал победу над США и Европой, показав их слабость

Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, заявило издание Великобритании The Telegraph.
Lenta.ru14:05

Политолог Валерий Соловей вместе с сыном задержан в Москве

Политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей задержан вместе с сыном в Москве.
Lenta.ru10:56

Танки ВС РФ несутся у границы Украины, но не туда, где их ждут американцы

Западные СМИ продолжают "добивать" Украину новыми датами гипотетического вторжения России.
NVL14:31

Алана Мамаева назвала экс-супруга «гавкающим недоразумением»

Селебрити назвала футболиста «недоразумением, которое гавкает», что платит ей 50% доходов.
Дни2402:06

Шашилов покинул пост старшего тренера женской сборной России

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов после эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине заявил, что больше не работает в национальной команде.
Советский спорт04:14

В РФ начнут исследования вакцины от COVID-19 из антител к разным штаммам

Уже в ближайшее время Минздрав РФ может выдать разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи на основе моноклональных антител.
REGNUM00:21