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Годовая инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97%

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась до 0,28% с 0,26% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,28%.
ПРАЙМ
В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе рост цен на продовольствие несколько замедлился (до 0,55% с 0,57% неделей ранее), что произошло главным образом за счёт снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (до 1,80% с 2,28% неделей ранее).
REGNUM
В непродовольственном секторе цены выросли на 0,17%.
REGNUM
Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 2,1%. Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,8%.
Финмаркет

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