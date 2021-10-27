В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе рост цен на продовольствие несколько замедлился (до 0,55% с 0,57% неделей ранее), что произошло главным образом за счёт снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (до 1,80% с 2,28% неделей ранее).