В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе рост цен на продовольствие несколько замедлился (до 0,55% с 0,57% неделей ранее), что произошло главным образом за счёт снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (до 1,80% с 2,28% неделей ранее).
"Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что сам Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.
Источник изображений: Corsair Флагманская серия ОЗУ Dominator Platinum RGB пополнилась комплектами памяти стандарта DDR5-4800 и DDR5-5200, каждый из которых состоит из двух модулей объёмом по 16 Гбайт, что в целом даёт 32 Гбайт.