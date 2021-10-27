ТАССГодовая инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97%По состоянию на 25 октября в годовом выражении уровень инфляции в России составил 7,97%.РБКГодовая инфляция в России за неделю с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97% с 7,78% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.ТАССС начала месяца инфляция составила 0,91%, а с начала года — 6,28%, следует из обзора Минэкономразвития.РБКРост цен на продовольственные товары несколько замедлился, преимущественно из-за снижения стоимости плодоовощной продукции.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMВечерняя МоскваПодробнее о событииГодовая инфляция в России за неделю ускорилась до 7,97%Говорит Москва12:50Годовая инфляция в России ускорилась до 7,97%Комсомольская правда12:30Годовая инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97%ТАСС12:30Росстат оценил годовую инфляцию в 8%, что выше прогноза ЦБИнтерфакс12:15Недельный рост цен на бензин в РФ замедлился до 0,1%Финмаркет12:08Инфляция в России вдвое превысила целевой показатель ЦБРБК12:25Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России на 25 октября ускорилась до 7,97%ПРАЙМ12:17Показать ещёОценить24Поделиться