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Годовая инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97%

По состоянию на 25 октября в годовом выражении уровень инфляции в России составил 7,97%.
РБК
Годовая инфляция в России за неделю с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97% с 7,78% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.
ТАСС
С начала месяца инфляция составила 0,91%, а с начала года — 6,28%, следует из обзора Минэкономразвития.
РБК
Рост цен на продовольственные товары несколько замедлился, преимущественно из-за снижения стоимости плодоовощной продукции.
Говорит Москва

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Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 7,97%
Говорит Москва12:50
Годовая инфляция в России ускорилась до 7,97%
Комсомольская правда12:30
Годовая инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97%
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Росстат оценил годовую инфляцию в 8%, что выше прогноза ЦБ
Интерфакс12:15
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Инфляция в России вдвое превысила целевой показатель ЦБ
РБК12:25
Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России на 25 октября ускорилась до 7,97%
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