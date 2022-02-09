КоммерсантъГодовая инфляция в России ускорилась до 8,73%Инфляция в России с 29 января по 4 февраля 2022 года ускорилась до 0,29%.Коммерсантъ"На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%)", — говорится в документе.РИА НовостиЦены на непродовольственные товары поднялись на 0,16 процента.РИА НовостиУслуги в январе стали дороже на 0,76% (в годовом выражении - на 5,38%).ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКНовый ДеньИзвестияФАНЭкономика сегодняВечерняя МоскваНовые ИзвестияЯмал-МедиаREGNUMПрофильRT на русскомПодробнее о событииМинэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении составила 8,8 процентаРИА Новости11:33Инфляция в России возросла до 8,8%Московский Комсомолец11:18Годовая инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8%ТАСС11:58Годовая инфляция в РФ за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%Интерфакс11:14Инфляция в России обновила шестилетний максимумВедомости11:00Инфляция в России ускорилась до 8,7%РБК11:16Минэкономразвития: инфляция в России на 4 февраля составила 8,8% в годовом выраженииПРАЙМ11:15Показать ещёОценить565Поделиться