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Минэкономразвития: инфляция в России на 4 февраля составила 8,8% в годовом выражении

Инфляция в России в годовом выражении на 4 февраля составила 8,8% против 8,82% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.
ПРАЙМ
Продовольственные товары в январе подорожали на 1,44% по сравнению с декабрем и на 10% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,67% и на 8,73% соответственно.
ТАСС
Цены на плодоовощную продукцию за неделю в среднем выросли на 1,9%. Стоимость сахара поднялась на 0,9%, сливочного масла — на 0,7%.
Коммерсантъ
Услуги в январе стали дороже на 0,76% (в годовом выражении - на 5,38%).
Интерфакс

Подробнее о событии

Годовая инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8%
ТАСС14:11
Инфляция в России обновила шестилетний максимум
Ведомости11:00
Темпы инфляции в России ускорились до 8,73%
ФАН11:18
Инфляция в России ускорилась до 8,7%
РБК11:16
Годовая инфляция в РФ за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%
Интерфакс11:14
Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении составила 8,8 процента в феврале
РИА Новости11:33
Минэкономразвития: инфляция в России на 4 февраля составила 8,8% в годовом выражении
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