О блокировке дорог в 50 точках по стране рассказала объединяющая работников сельскохозяйственной отрасли организация Agrounia ("Агроуния"). ria.ru По словам главы организации Михала Колодзейчика, польское правительство не контролирует ситуацию в сельском хозяйстве, и это вынудило людей к протестам.
Российская фигуристка Камила Валиева, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, будет отстранена от соревнований и не будет допущена к личному турниру одиночнц, сообщил «Спорт-Экспресс».