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Годовая инфляция в России ускорилась до 8,73%

Инфляция в России с 29 января по 4 февраля 2022 года ускорилась до 0,29%.
Коммерсантъ
"На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%)", — говорится в документе.
РИА Новости
Цены на плодоовощную продукцию за неделю в среднем выросли на 1,9%. Стоимость сахара поднялась на 0,9%, сливочного масла — на 0,7%.
Коммерсантъ
Цены на непродовольственные товары поднялись на 0,16 процента.
РИА Новости

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