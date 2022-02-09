КоммерсантъГодовая инфляция в России ускорилась до 8,73%Инфляция в России с 29 января по 4 февраля 2022 года ускорилась до 0,29%.Коммерсантъ"На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%)", — говорится в документе.РИА НовостиЦены на плодоовощную продукцию за неделю в среднем выросли на 1,9%. Стоимость сахара поднялась на 0,9%, сливочного масла — на 0,7%.КоммерсантъЦены на непродовольственные товары поднялись на 0,16 процента.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАБНАБНРБКНовый ДеньИзвестияФАНЭкономика сегодняВечерняя МоскваНовые ИзвестияЦентральная Служба НовостейЯмал-МедиаТК ЗвездаREGNUMПрофильТелеканал 360°Подробнее о событииМинэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении составила 8,8 процентаРИА Новости11:33Инфляция в России обновила шестилетний максимумВедомости11:00Инфляция в России ускорилась до 8,7%РБК11:16Годовая инфляция в РФ за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%Интерфакс11:14Темпы инфляции в России ускорились до 8,73%ФАН11:18Годовая инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8%ТАСС11:58Минэкономразвития: инфляция в России на 4 февраля составила 8,8% в годовом выраженииПРАЙМ11:15Показать ещёОценить886Поделиться