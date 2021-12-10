По словам пресс-секретаря, глава государства отвечал достаточно жестко, так как его собеседник крайне непрофессионально и без знания предмета начал затрагивать очень важные и в то же время деликатные темы.
В ходе спецоперации, проведенной совместно с сотрудниками УФСБ России по Чеченской Республике и Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым, преступник был задержан на территории Чеченской Республики.
Основатель и генеральный директор инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд назвала условие, при котором стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — может вырасти до 500 тысяч долларов за монету и выше.