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Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года

Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
РИА Новости
Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, а в месячном выражении инфляция ожидалась на уровне 0,7%.
РИА Новости
Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков.
РИА Новости
Цены на продовольствие в США в ноябре поднялись на 0,7%, на энергоносители — на 3,5%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 6,1%, а энергоносители — на 33,3%.
ПРАЙМ

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