Российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии в связи с высказыванием президента России Владимира Путина о внешней политике императора Петра I. Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.
Военный комендант Херсонской области издал приказ, в соответствии с которым военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также членам территориальной обороны, находящимся на территории области, необходимо прибыть в военную комендатуру региона, встать на учет, добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывные устройства.