Будьте в Плюсе

Годовая инфляция в США ускорилась до рекордных 8,6% с 1981 года в мае

Годовой показатель стал рекордным с декабря 1981 года.
ПРАЙМ
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста потребительских цен на 8,3%.
Интерфакс
Федеральная резервная система (ФРС) в целях борьбы с инфляцией повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 0,75-1%.
ТАСС
Стоимость продуктов питания выросла на 10,1%, темпы роста впервые превысили 10% с конца марта 1981 года.
Интерфакс

Подробнее о событии

Инфляция в США в мае ускорилась до 8,6%
RT на русском09:39
Темпы роста инфляции в США достигли максимума с декабря 1981 года
ТАСС09:32
Годовая инфляция в США ускорилась до рекордных 8,6% с 1981 года в мае
ПРАЙМ08:35
Инфляция в США в мае ускорилась до нового максимума с декабря 1981 года
Ведомости09:20
Инфляция в США ускорилась в мае до максимума с конца 1981 года
Газета.Ru09:13
Инфляция в США в мае ускорилась до максимума с декабря 1981 года
Интерфакс08:42
Бюро статистики труда: инфляция в США достигла рекордного с 1981 года 8,6 процента
Lenta.ru09:30

Интересное

Мишустин подписал распоряжение о выходе России из турорганизации ООН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
РБК15:16

В Сербии задержали генерала СБУ с миллионами долларов и драгоценностями

В Сербии при пересечении границы арестовали бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ (Службы безопасности Украины) Андрея Наумова.
Российская газета15:53

Смертельная угроза для США возникла на их заднем дворе

В XX веке США выстроили к югу от своих границ гигантский неоколониальный анклав.
РИА Новости01:00

Минцифры заморозило проект электронного паспорта на неопределенный срок

Минцифры РФ приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок.
ТАСС15:49

Посла России вызвали в МИД Эстонии в связи со словами Путина о внешней политике Петра I

Российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии в связи с высказыванием президента России Владимира Путина о внешней политике императора Петра I. Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.
RT на русском13:12

Байден считает, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин

Американский президент Джо Байден в пятницу признал, что инфляция стала "подлинным вызовом" для США, но попытался возложить вину за это на Россию.
ТАСС15:08

DM: президент Финляндии отменил встречу с королем Швеции на фоне учений РФ на Балтике

Президент Финляндии Саули Ниинистё отменил встречу с королем Швеции Карлом XVI Густавом и его супругой королевой Сильвией из-за учений России в Балтийском море.
ТАСС06:32

Глава Севастополя сообщил о тренировочной отработке системы ПВО

В Севастополе прошла тренировочная отработка системы противовоздушной обороны с одного из кораблей Черноморского флота.
РБК15:10

В Херсонской области военнослужащих ВСУ обязали сдать оружие и встать на учет

Военный комендант Херсонской области издал приказ, в соответствии с которым военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также членам территориальной обороны, находящимся на территории области, необходимо прибыть в военную комендатуру региона, встать на учет, добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывные устройства.
ТАСС14:05

В администрации в Запорожской области заявили, что выдача паспортов РФ начнется 11 июня

"Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины", — сказал Рогов.
Газета.Ru16:01