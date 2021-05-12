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Экономика

Годовая инфляция в США в апреле ускорилась до максимума с 2008 года

Рост потребительских цен в апреле в годовом выражении стал рекордным с сентября 2008 года, когда показатель составлял 4,9%. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста потребительских цен на 3,6% в годовом выражении и на 0,2% — в месячном.В источнике
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С чего всё началось

Инфляция в США достигла максимума за 13 лет

Индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 4,2%, что стало наивысшим показателем с сентября 2008 года. Об этом сообщило в среду министерство труда страны. Эксперты прогнозировали, что этот уровень инфляции достигнет 3,6%.
ТАССвчера в 10:21

Подробнее о событии

Инфляция в США достигла максимума за 13 лет

ТАССвчера в 10:21

Инфляция в США достигла 4,2% за год

ФАНвчера в 12:08

Инфляция в США достигла максимума за 13 лет

Ведомостивчера в 11:17

Инфляция в США ускорилась до максимума за 13 лет

НТВвчера в 10:55

Инфляция в США за последние 12 месяцев достигла 4,2%. Это наивысший показатель за 13 лет

BFM.ruвчера в 14:36

Апрельская инфляция в США ускорилась до 4,2% - максимум за 12 лет

Финмаркетвчера в 09:34

Годовая инфляция в США в апреле ускорилась до максимума с 2008 года

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