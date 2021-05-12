Рост потребительских цен в апреле в годовом выражении стал рекордным с сентября 2008 года, когда показатель составлял 4,9%. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста потребительских цен на 3,6% в годовом выражении и на 0,2% — в месячном.

С чего всё началось Инфляция в США достигла максимума за 13 лет Индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 4,2%, что стало наивысшим показателем с сентября 2008 года. Об этом сообщило в среду министерство труда страны. Эксперты прогнозировали, что этот уровень инфляции достигнет 3,6%. ТАСС вчера в 10:21