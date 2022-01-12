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Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с июня 1982 года

Инфляция в США за 2021 год достигла 7%, сообщило
 бюро статистики министерства труда США.
Smotrim.ru
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%.
Московский Комсомолец
Основной вклад в рост потребительских цен внесли цены на жилье, подержанные автомобили и грузовики.
Frank Media
Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставку будут поэтапано повышать, если инфляция сохранится на высоком уровне.
ТАСС

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