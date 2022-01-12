ВедомостиГодовая инфляция в США в декабре достигла максимума с июня 1982 годаИнфляция в США за 2021 год достигла 7%, сообщило бюро статистики министерства труда США.Smotrim.ruВ месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%.Московский КомсомолецОсновной вклад в рост потребительских цен внесли цены на жилье, подержанные автомобили и грузовики.Frank MediaВо вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставку будут поэтапано повышать, если инфляция сохранится на высоком уровне.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРамблерРБК ИнвестицииФАНБлокчейн24Финансовая газетаИА Красная ВеснаИзвестияЦентральная Служба НовостейГазета.RuПодробнее о событииИнфляция в США выросла почти до 40-летнего максимума в 7% в декабреБлокчейн2418:01Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с июня 1982 годаВедомостивчера в 10:14Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет семи процентовИнтерфаксвчера в 08:38Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с 1982 годаТАССвчера в 09:07Инфляция в США в декабре ускорилась до 7%, поставила рекорд за 40 летФинмаркетвчера в 08:45Инфляция в США оказалась самой высокой почти за 40 летForbesвчера в 09:49Годовая инфляция в США обновила максимумы почти за 40 летПРАЙМвчера в 09:34Показать ещёОценить154Поделиться