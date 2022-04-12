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Годовая инфляция в США в марте ускорилась до 8,5%

Годовая инфляция в США в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале.
ТАСС
Годовой показатель достиг рекорда с декабря 1981 года.
РИА Новости
Официальный релиз министерства труда по потребительским ценам в США должен быть опубликован 12 апреля, в 15:30 мск.
ИА Красная Весна
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX ожидали ускорения годового показателя до 8,4%. Месячный показатель совпал с прогнозом.
РИА Новости

Подробнее о событии

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Годовая инфляция в США в марте ускорилась до 8,5%
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В США годовая инфляция ускорилась до 8,5 процента, достигнув максимума с 1981 года
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