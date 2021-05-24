Решение позволяет охватить большой радиус промышленного предприятия (до 1,5 км), обеспечивает низкое энергопотребление (возможность работы до 10 лет без смены элемента питания) при высокой помехоустойчивости.
"Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 миллиардов рублей – на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
«Колорадо» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2. На шайбы Брэндона Саада, Габриэля Ландескуга, Микко Рантанена, Натана Маккиннона и Валерия Ничушкина хозяева ответили дублем Владимира Тарасенко, который набрал первые очки в плей-офф.