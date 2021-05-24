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Годовая инфляция в Астраханской области в апреле снизилась до 5,4% с 6,4%

Годовая инфляция в Астраханской области снизилась с 6,4% в марте до 5,4% в апреле 2021 года, сообщает отделение по Астраханской области Южного ГУ Банка России.В источнике
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Годовая инфляция замедлилась в Псковской области

Псковское агентство информации04:10

Импортные овощи помогли замедлить инфляцию в Курской области

Курские известия22 мая в 02:20

В Прикамье незначительно снизилась инфляция

REGNUM03:20

Лимоны, апельсины и чеснок подешевели в Карелии

Петрозаводск говоритвчера в 07:43

Темпы инфляции в Карелии продолжают снижаться

АиФ Карелиявчера в 03:54

В Курской области инфляция в апреле снизилась до 6,2%

ТРК Сейм (Курск)вчера в 03:47

Годовая инфляция в Астраханской области в апреле снизилась до 5,4% с 6,4%

Интерфакс - Россия06:52
Интересное

На НЛМК внедрили первую беспроводную автоматизированную систему учета энергоресурсов

Решение позволяет охватить большой радиус промышленного предприятия (до 1,5 км), обеспечивает низкое энергопотребление (возможность работы до 10 лет без смены элемента питания) при высокой помехоустойчивости.
Gorod4806:37

Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19

"Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 миллиардов рублей – на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
РИА Новости02:31

«Колорадо» победил «Сент-Луис» в четвертом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф

«Колорадо» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2. На шайбы Брэндона Саада, Габриэля Ландескуга, Микко Рантанена, Натана Маккиннона и Валерия Ничушкина хозяева ответили дублем Владимира Тарасенко, который набрал первые очки в плей-офф.
Спорт-Экспресс23:20

Четверо хоккеистов сборной России забросили дебютные шайбы на ЧМ в игре с Великобританией

Четверо хоккеистов сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2021 с командой Великобритании забросили дебютные шайбы на взрослых мировых первенствах.
RT на русском22 мая в 13:30