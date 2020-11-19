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РИА Дагестан
РИА Дагестан

Годовая инфляция в Дагестане в октябре составила 5%

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В Республике Дагестан годовая инфляция в октябре 2020 года составила 5%, ускорившись за месяц на 0,1 п.п. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Отделения-Национальный банк по РД.В источнике
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Интерфакс - Россия

Годовая инфляция в СКФО в октябре выросла до 4,4% с 4,1% - ГУ ЦБ РФ

Интерфакс - Россиявчера в 08:54
Дебри-ДВ

Низкий урожай местных овощей и сокращение поставок из КНР ускорили инфляцию в ЕАО

Дебри-ДВ18 ноября в 22:00
Znak.com

Годовая инфляция в «тюменской матрешке» выросла до 3,2%

Znak.com19 ноября в 08:34
Сибирские Новости

Годовая инфляция в Иркутской области по итогам октября превысила показатели по СФО и России

Сибирские Новости19 ноября в 03:38
Банки.ру

ЦБ: годовая инфляция в октябре выросла в большинстве российских регионов

Банки.ру19 ноября в 02:40
Коммерческие Вести

Годовая инфляция в Омской области выросла с 3,4% до 3,9%

Коммерческие Вести19 ноября в 01:27
REGNUM

Банкиры объяснили рост инфляции в Чувашии

REGNUMвчера в 01:56

Владелец отеля «Метрополь» стал претендентом на сеть санаториев РЖД

Вторым претендентом на покупку санаториев РЖД стало также ООО «Международное агентство репродуктивной медицины Репрохелп», которое принадлежит Ксении Краснопольской, Андрею Ляхову и Вере Маневич.
Владелец отеля «Метрополь» стал претендентом на сеть санаториев РЖД
РБК01:00

В Свердловской области за сутки выявили 378 случаев коронавируса

По сведениям федерального оперштаба на субботу, 21 ноября, на территории Среднего Урала за прошедшие сутки еще у 378 жителей региона лабораторно диагностировано инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com03:03

Министры обороны Армении и России подписали пакет документов о миротворцах в Карабахе

Министры обороны Армении и России – Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу, в субботу подписали пакет документов, регулирующих круг действий миротворческого контингента РФ в зоне карабахского конфликта.
Sputnik Армения06:51

Более 50-ти смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12

Остальные пользователи смартфонов «Сяоми», «Редми» и «Поко» получают доступ к установке обновленной MIUI лишь после того, как тестировщики из Mi Pilot убедятся в безопасности и должной функциональности новинки.
Srnsk19 ноября в 07:05

Dyson объявил итоги премии James Dyson Award

2020 год стал рекордным для премии James Dyson Award, в рамках которой призовые деньги уже получили 250 многообещающих изобретений молодых инженеров и учёных со всего мира.
ITZine.ru19 ноября в 08:40

Аксаков предложил провести в Крыму пилотный проект по цифровому рублю

Москва, 20 ноября 2020, 13:37 — REGNUM Использование цифрового рубля может быть в 2021 году в пилотном варианте опробовано в Крыму для преодоления санкций, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
REGNUMвчера в 05:37

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в Саратовской области ранее был судим

Подозреваемый в убийстве шестилетнего ребенка в городе Энгельсе Саратовской области ранее был судим, а мама ребенка - лишена прав на некоторых своих детей, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
ТАСС05:10

Лавров осудил попытки поставить под сомнение трехстороннее заявление по Карабаху

Попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху неприемлемы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Армению.
Коммерсантъ06:12