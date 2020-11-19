Годовая инфляция в Дагестане в октябре составила 5%
В Республике Дагестан годовая инфляция в октябре 2020 года составила 5%, ускорившись за месяц на 0,1 п.п. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Отделения-Национальный банк по РД.В источнике
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